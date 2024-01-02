السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تخطى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة السلة نظيره التونسي بنتيجة 70-64 خلال المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25 المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

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بهذه النتيجة ينتظر منتخب ليبيا المتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي البطولة العربية الفائز من مواجهة مصر مستضيف البطولة والإمارات المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت ليبيا.

المنتخب الليبي يواصل التفوق بعبور تونس

وتأهل المنتخب الليبي لمقابلة تونس بعد تخطي نظيره الكويتي بنتيجة 89 نقطة مقابل 76 في ربع نهائي البطولة، ليضرب موعدًا مع المنتخب التونسي الملقب بـ«نسور قرطاج» المتأهل على حساب الصومال.

وتصدر منتخب «فرسان المتوسط» لكرة السلة مجموعته بالعلامة الكاملة من فوزه في ثلاث مباريات على موريتانيا والجزائر والصومال في الدور التمهيدي للبطولة.