  • Alwasat News
Atwasat

السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 06:41 مساء
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره التونسي في نصف نهائي البطولة العربية بالقاهرة، 2 يناير 2024. (صورة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

تخطى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة السلة نظيره التونسي بنتيجة 70-64 خلال المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25 المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

- المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية

بهذه النتيجة ينتظر منتخب ليبيا المتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي البطولة العربية الفائز من مواجهة مصر مستضيف البطولة والإمارات المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت ليبيا.  

المنتخب الليبي يواصل التفوق بعبور تونس   
وتأهل المنتخب الليبي لمقابلة تونس بعد تخطي نظيره الكويتي بنتيجة 89 نقطة مقابل 76 في ربع نهائي البطولة، ليضرب موعدًا مع المنتخب التونسي الملقب بـ«نسور قرطاج» المتأهل على حساب الصومال.

وتصدر منتخب «فرسان المتوسط» لكرة السلة مجموعته بالعلامة الكاملة من فوزه في ثلاث مباريات على موريتانيا والجزائر والصومال في الدور التمهيدي للبطولة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية بشأن إجراء محادثات تهجير سكان غزة

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية بشأن إجراء محادثات تهجير سكان غزة
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع ...
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024
حارس المدينة والمنتخب الليبي الأسبق جمال الوخي يستعيد ذكريات جميلة عبر صورة
حارس المدينة والمنتخب الليبي الأسبق جمال الوخي يستعيد ذكريات ...
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا
«فرسان» السلة الليبية في مواجهة «نسور قرطاج» بنصف نهائي البطولة العربية
«فرسان» السلة الليبية في مواجهة «نسور قرطاج» بنصف نهائي البطولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا ......
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
المزيد
«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي البطولة العربية
«بوابة الوسط» ترصد أصداء تأهل منتخب السلة الليبي لنهائي ......
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية ......
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا
منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا...
«فرسان» السلة الليبية في مواجهة «نسور قرطاج» بنصف نهائي البطولة العربية
«فرسان» السلة الليبية في مواجهة «نسور قرطاج» بنصف نهائي ......
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا...
المزيد