شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في تركيا، وتحديدا بمدينة أنطاليا، نظيره الإندونيسي وديا.

- شاهد.. لحظة وصول المنتخب الليبي لأرض الملعب

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مدينة أنطاليا التركية، لدخول معسكر إعداد بها، وستتخلله مباراتان وديتان، وبعدها سيتحول «فرسان المتوسط» إلى مصر، لملاقاة منتخب الكويت وديا.

- شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم

مدرب المنتخب الوطني الصربي «ميتشو» قال: «باب المنتخب مفتوح للجميع»، وإنه سيعمل على تكوين منتخب شبابي مدعوم بعدد من اللاعبين ذوي الخبرة.

«ميتشو»: سأتوجه قريبًا لمقابلة المعتصم المصراتي

وفي سؤال لـ«بوابة الوسط» عن إستراتيجية الجهاز الفني في المرحلة المقبلة؟ وهل هناك استدعاء للمحترفين الشباب الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية والمحترفين أصحاب الخبرة؟، أجاب «ميتشو»: «أراقب جميع المحترفين الشباب والمحترفين الخبرة».

وأضاف: «من بينهم المحترف المعتصم المصراتي اللاعب الكبير الذي أتابع مبارياته في البرتغال ودوري الأبطال، وسأتحول في الفترة المقبلة إلى البرتغال، للقائه من أجل الحديث معه عن روزنامة المنتخب، وبرنامجه لقادم الاستحقاقات».