  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 03:22 مساء
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا
جانب من تدريبات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
alwasat radio

يلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في تركيا، وتحديدا بمدينة أنطاليا، نظيره الإندونيسي وديا.

- شاهد.. لحظة وصول المنتخب الليبي لأرض الملعب

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مدينة أنطاليا التركية، لدخول معسكر إعداد بها، وستتخلله مباراتان وديتان، وبعدها سيتحول «فرسان المتوسط» إلى مصر، لملاقاة منتخب الكويت وديا.

- شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم

مدرب المنتخب الوطني الصربي «ميتشو» قال: «باب المنتخب مفتوح للجميع»، وإنه سيعمل على تكوين منتخب شبابي مدعوم بعدد من اللاعبين ذوي الخبرة.

«ميتشو»: سأتوجه قريبًا لمقابلة المعتصم المصراتي
وفي سؤال لـ«بوابة الوسط» عن إستراتيجية الجهاز الفني في المرحلة المقبلة؟ وهل هناك استدعاء للمحترفين الشباب الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية والمحترفين أصحاب الخبرة؟، أجاب «ميتشو»: «أراقب جميع المحترفين الشباب والمحترفين الخبرة».

وأضاف: «من بينهم المحترف المعتصم المصراتي اللاعب الكبير الذي أتابع مبارياته في البرتغال ودوري الأبطال، وسأتحول في الفترة المقبلة إلى البرتغال، للقائه من أجل الحديث معه عن روزنامة المنتخب، وبرنامجه لقادم الاستحقاقات».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ...
4 انتصارات و4 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
4 انتصارات و4 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
فوز سهل لطائرة أساريا على الاتحاد.. واليوم الهلال أمام المروج
فوز سهل لطائرة أساريا على الاتحاد.. واليوم الهلال أمام المروج
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع ...
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا ......
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
المزيد
«فرسان» السلة الليبية في مواجهة «نسور قرطاج» بنصف نهائي البطولة العربية
«فرسان» السلة الليبية في مواجهة «نسور قرطاج» بنصف نهائي ......
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا...
حارس المدينة والمنتخب الليبي الأسبق جمال الوخي يستعيد ذكريات جميلة عبر صورة
حارس المدينة والمنتخب الليبي الأسبق جمال الوخي يستعيد ذكريات......
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام......
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع ......
المزيد