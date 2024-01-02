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فوز سهل لطائرة أساريا على الاتحاد.. واليوم الهلال أمام المروج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 02 يناير 2024, 02:22 مساء
فوز سهل لطائرة أساريا على الاتحاد.. واليوم الهلال أمام المروج
جانب من منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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جرت، أمس الإثنين في القاعة الكبرى بطرابلس، مباراة واحدة في الدوري الليبي للكرة الطائرة، جمعت الاتحاد وأساريا، وانتهت بفوز سهل لأساريا بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها «25-16، و25-15، و25-16».

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أساريا إلى أربع نقاط، ويبقى الاتحاد دون رصيد من مباراتين.

الهلال في مواجهة المروج
يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء في قاعة أحمد موسى بمدينة المرج، مع مباراة الهلال والمروج. وبالقاعة نفسها، ستقام غدا الأربعاء مباراة النصر والأهلي بنغازي دون حضور جماهيرى.

جانب من منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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