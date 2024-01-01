لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب الليبي لكرة السلة إلى نصف نهائي البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25 المقامة بالقاهرة.

جاء الصعود بعد فوز المنتخب الليبي على نظيره الكويتي بنتيجة 89 نقطة مقابل 76، ليضرب موعدًا مع المنتخب التونسي المتأهل على حساب الصومال.

ويجمع نصف النهائي الثاني منتخبي مصر والإمارات، بعدما فاز الأول على موريتانيا، وتغلب الثاني على الجزائر.

وتصدر منتخب فرسان ليبيا لكرة السلة مجموعته بالعلامة الكاملة من فوزه في ثلاث مباريات على موريتانيا والجزائر والصومال.

أبو شقرا: المنتخب الكويتي قدم مباراة قويا.. ونستعد لمواجهة تونس

من جانبه أشاد المدير الفني للمنتخب الليبي فؤاد أبو شقرا، بقدرات منتخب الكويت الذي قدّم مباراة مميزة، فضلاً عن الأداء الجيد الذي قدمه أمام بقية المنتخبات، بفضل عنصر الانسجام بين الفريق الذي يضم حوالي 7 عناصر يلعبون معًا في فريق الكويت الكويتي.

وقال أبو شقرا، في تصريحات مصورة نشرتها صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة على فيسبوك، إن الجهاز الطبي سيعكف على تأهيل الفريق بدنيًا استعدادًا لمواجهة المنتخب التونسي غدًا الثلاثاء.

وأشاد المدير الفني بالدعم الذي قدمه الجمهور الليبي الموجود في مصر، داعيًا إياه إلى الحضور غدًا لمساندة المنتخب في المباراة التي أشار إلى أنها ستكون قوية.

منتخب ليبيا قبل مواجهة الكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)

جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)

جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)

جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)

جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)