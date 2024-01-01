  • Alwasat News
Atwasat

لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 08:06 مساء
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
alwasat radio

تأهل المنتخب الليبي لكرة السلة إلى نصف نهائي البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25 المقامة بالقاهرة.

جاء الصعود بعد فوز المنتخب الليبي على نظيره الكويتي بنتيجة 89 نقطة مقابل 76، ليضرب موعدًا مع المنتخب التونسي المتأهل على حساب الصومال.

ويجمع نصف النهائي الثاني منتخبي مصر والإمارات، بعدما فاز الأول على موريتانيا، وتغلب الثاني على الجزائر.

وتصدر منتخب فرسان ليبيا لكرة السلة مجموعته بالعلامة الكاملة من فوزه في ثلاث مباريات على موريتانيا والجزائر والصومال.

أبو شقرا: المنتخب الكويتي قدم مباراة قويا.. ونستعد لمواجهة تونس
من جانبه أشاد المدير الفني للمنتخب الليبي فؤاد أبو شقرا، بقدرات منتخب الكويت الذي قدّم مباراة مميزة، فضلاً عن الأداء الجيد الذي قدمه أمام بقية المنتخبات، بفضل عنصر الانسجام بين الفريق الذي يضم حوالي 7 عناصر يلعبون معًا في فريق الكويت الكويتي.

وقال أبو شقرا، في تصريحات مصورة نشرتها صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة على فيسبوك، إن الجهاز الطبي سيعكف على تأهيل الفريق بدنيًا استعدادًا لمواجهة المنتخب التونسي غدًا الثلاثاء.

وأشاد المدير الفني بالدعم الذي قدمه الجمهور الليبي الموجود في مصر، داعيًا إياه إلى الحضور غدًا لمساندة المنتخب في المباراة التي أشار إلى أنها ستكون قوية.

منتخب ليبيا قبل مواجهة الكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
منتخب ليبيا قبل مواجهة الكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
جانب من مباراة منتخبي ليبيا والكويت في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، 1 يناير 2024 (الاتحاد العربي لكرة السلة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»

طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر ...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تستضيف اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية
ليبيا تستضيف اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج ...
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات ...
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي ...
رئيس لجنة المسابقات يعلن عبر «بوابة الوسط» إقامة الدوري الليبي ليلا في رمضان
رئيس لجنة المسابقات يعلن عبر «بوابة الوسط» إقامة الدوري الليبي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا ......
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
المزيد
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق ......
السلة الليبية في تحدي ربع نهائي البطولة العربية أمام الكويت
السلة الليبية في تحدي ربع نهائي البطولة العربية أمام الكويت...
رئيس لجنة المسابقات يعلن عبر «بوابة الوسط» إقامة الدوري الليبي ليلا في رمضان
رئيس لجنة المسابقات يعلن عبر «بوابة الوسط» إقامة الدوري ......
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى ......
المزيد