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شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 06:54 مساء
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية
حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» مع الإعلامي مؤيد إسكندر، الأول من يناير 2024. (خاص - الوسط)
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في حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» اليوم الإثنين عبر قناة الوسط «Wtv» في السابعة مساء بتوقيت ليبيا تناقش أهم القضايا على الساحة الرياضية، وكذلك متابعة دقيقة مع بعض الراء الفنية حول معسكر المنتخب الوطني الخارجي في مدينة إنطاليا التركية.

وتطرح حلقة برنامج «في التسعين» مع الإعلامي مؤيد إسكندر عددا من الموضوعات والقضايا المهمة على مائدة النقاش.

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وتتضمن حلقة اليوم الإثنين تصريحات جديدة لوزارة الداخلية حول دخول الجماهير في مباريات الدوري الممتاز «دورينا»، وكذلك المشاركة المهمة والنتائج الجيدة الملموسة من منتخب السلة وتحقيقه العلامة الكاملة في الدور الأول من البطولة العربية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.

بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا
ووصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مدينة إنطاليا التركية للدخول في معسكر إعداد، وستتخلله مباراتان وديتان: الأولى مع منتخب إندونيسيا، وبعدها يتحول إلى مصر، لملاقاة منتخب الكويت وديا.

مدرب المنتخب الوطني الصربي «ميتشو» قال: «باب المنتخب مفتوح للجميع»، وإنه سيعمل على تكوين منتخب شبابي مدعوم بعدد من اللاعبين ذوي الخبرة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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