السلة الليبية في تحدي ربع نهائي البطولة العربية أمام الكويت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين بالقاعة المغطاة باستاد القاهرة في مصر مباريات الدور ربع النهائي لكأس العرب لكرة السلة للمنتخبات.

أولى المباريات ستجمع الجزائر مع الإمارات، ويعقبها مباراة تونس أمام الصومال، بينما ثالث المباريات ليبيا تلتقي الكويت، والمباراة الرابعة ستجمع منتخب مصر مع موريتانيا.

- مواجهة ليبية - كويتية في دور الثمانية بالبطولة العربية لكرة السلة

منتخب فرسان ليبيا لكرة السلة تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة من فوزه في ثلاث مباريات على موريتانيا والجزائر والصومال، بينما المنتخب الكويتي لم يفز إلا في مباراة واحدة أمام المنتخب المغربي، وخسر أمام مصر وتونس والإمارات.



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