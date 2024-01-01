رئيس لجنة المسابقات يعلن عبر «بوابة الوسط» إقامة الدوري الليبي ليلا في رمضان

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد الباشا أن الدوري الليبي الممتاز «دورينا» سيتواصل خلال شهر رمضان المقبل بعد توفر الإضاءة في الفترة الليلية.

وقال الباشا في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سيتم استكمال المباريات المؤجلة خاصة لفريق أبوسليم ولديه 5 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته الأفريقية في بطولة الكونفدرالية وكذلك فريق الهلال بعد وصولهما إلى دور المجموعات».

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وأضاف الباشا «استكمال المباريات سيتم بحيث تعود منافسات الدوري من جديد نهاية شهر يناير الجاري، وقد تمت مراعاة برنامج المنتخب المتواجد حاليا في معسكره الخارجي بمدينة إنطاليا التركية، ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري».



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