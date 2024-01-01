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«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 01 يناير 2024, 02:51 مساء
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
جانب من منافسات دوري الدرجة الأولى في ليبيا. (فيسبوك)
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انطلقت أمس الأحد مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمشاركة 55 فريقا موزعة على ست مجموعات، ففي المجموعة الأولى جرت أربع مواجهات انتهت بفوز الشرارة على المهدية بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1، وفوز الجزيرة على القرضابية بهدف دون رد 1-0، والنهضة على الأمل بهدف لصفر 1-0، بينما تعادل الهلال والوادي الأخضر بهدف لمثله 1-1.

وفي المجموعة الخامسة فاز المجد على النصر زليتن 2-1، والجزيرة على الأهلي المصراتي 1-0، والوحدة على الشط 3-2، ليصل مجموعة الأهداف المسجلة إلى 17 هدفا.

9 مباريات اليوم الإثنين
يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع تسع مباريات في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى، ففي المجموعة الثانية وعلى ملعب مدينة شحات يلتقي فريق الانتصار مع البروق، وعلى ملعب بنينا ستقام مباراتان، الأولى تجمع فريق أطلس مع التلال، ويتبارى البراق مع بنغازي الجديدة، وعلى ملعب سرت نجوم بنغازي يحل ضيفا على خليج سرت.

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وفي المجموعة السادسة، وعلى ملعب مدينة رقدالين الطلائع يستضيف نجوم الصابرية، وعلى ملعب جنزور الشموع يحل ضيفا على اليرموك، وعلى ملعب أبوعيسى البلدي نادي الوطن يستضيف غوط الشعال، وعلى ملعب مدينة الجميل المستقبل يستضيف الشرطة، وعلى ملعب نادي الوحدة فريق الظهرة يلتقي الفالوجا.

مواجهات الثلاثاء
وغدا الثلاثاء تقام ست مباريات، ففي المجموعة الثالثة وعلى ملعب درنة البرانس يلتقي اللبة، ونجوم أجدابيا يستضيف هلال طبرق، وعلى ملعب البيضاء الأنصار يلتقي السلفيوم، وعلى ملعب بنينا الطيران يلتقي السد.

وفي المجموعة الخامسة أبي الأشهر يستضيف الشروق، وملعب صرمان يشهد لقاء الترسانة والعروبة.

3 مباريات تجرى الأربعاء
يشهد الأربعاء إقامة ثلاث مباريات لفرق المجموعة الرابعة، على الملعب الجانبي ببنغازي الوحدة يلتقي النجمة، وعلى ملعب البيضاء القيروان يلتقي شباب الجبل، وعلى ملعب بنينا ببنغازي وفاق أجدابيا يحل ضيفا على السواعد.

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