طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الإثنين بالقاعة الكبرى في طرابلس مع مباراة واحدة بالدوري الليبي للكرة الطائرة، وتجمع الاتحاد مع فريق أساريا.

أما فيما يخص المباراة المؤجلة أمس الأحد بين الهلال والمروج، بسبب العطل الكهربائي فقد أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة وجدي القمبري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن المباراة المذكورة ستقام غدا الثلاثاء بالصالة نفسها بالمرج.

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وأضاف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة وجدي القمبري قائلا «إن مباراة النصر والأهلي بنغازي التي كان موعدها اليوم الإثنين فتقرر إقامتها الأربعاء بصالة المرج».