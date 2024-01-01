  • Alwasat News
Atwasat

طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 01 يناير 2024, 10:50 صباحا
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»
منافسات في الدوري الليبي للكرة الطائرة. (صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك)
alwasat radio

يتجدد الموعد اليوم الإثنين بالقاعة الكبرى في طرابلس مع مباراة واحدة بالدوري الليبي للكرة الطائرة، وتجمع الاتحاد مع فريق أساريا.

أما فيما يخص المباراة المؤجلة أمس الأحد بين الهلال والمروج، بسبب العطل الكهربائي فقد أكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة وجدي القمبري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن المباراة المذكورة ستقام غدا الثلاثاء بالصالة نفسها بالمرج.

- فوز الجزيرة والسويحلي في دوري الطائرة الليبي.. ومواجهات جديدة الأحد

وأضاف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الطائرة وجدي القمبري قائلا «إن مباراة النصر والأهلي بنغازي التي كان موعدها اليوم الإثنين فتقرر إقامتها الأربعاء بصالة المرج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

سرق أسلحة من الجيش والتقى شخصيات حساسة في غزة.. إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن ...
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج

الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
وزير الرياضة يشيد بنتائج المنتخب الوطني لكرة السلة في البطولة العربية
وزير الرياضة يشيد بنتائج المنتخب الوطني لكرة السلة في البطولة ...
المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على منزل تميم التونسي استعدادًا للبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على منزل تميم التونسي استعدادًا ...
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا ......
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
المزيد
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس ......
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال ......
ليبيا تستضيف اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية
ليبيا تستضيف اجتماع المنطقة الأفريقية الأولى للجان الأولمبية...
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي...
المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على منزل تميم التونسي استعدادًا للبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على منزل تميم التونسي ......
المزيد