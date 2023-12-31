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المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على منزل تميم التونسي استعدادًا للبطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 07:04 مساء
المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز على منزل تميم التونسي استعدادًا للبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني لكرة اليد خلال تواجده بمعسكر تونس (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد على فيسبوك)
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تغلَّب المنتخب الوطني لكرة اليد على فريق منزل تميم التونسي في مباراة ودية خاضها المنتخب ضمن معسكره الخارجي المقام حاليًا في تونس استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل.

الودية الثانية للمنتخب الوطني لكرة اليد
تعد هذه هي المباراة الودية الثانية التي يخوضها المنتخب الوطني لكرة اليد استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية، حيث سبق له الفوز على فريق مكارم المهدية التونسي خلال المعسكر نفسه.

من جانبه، التقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس مع أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بمقر إقامته بالعاصمة التونسية.

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وأشاد الصديق الفوناس بانضباط اللاعبين في التدريبات ورغبتهم وحرصهم على تحقيق نتائج إيجابية، معربًا عن ثقته فى تقديم المنتخب وجهًا مُشرفًا خلال البطولة الأفريقية لكرة اليد.

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