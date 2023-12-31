المنتخب الليبي يصل معسكره في إنطاليا التركية.. و«ميتشو» يعد بالجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مدينة إنطاليا التركية، للدخول في معسكر إعداد، وستتخلله مباراتان وديتان: الأولى مع منتخب إندونيسيا، وبعدها يتحول إلى مصر، لملاقاة منتخب الكويت وديا.

مدرب المنتخب الوطني، الصربي «ميتشو»، قال: «باب المنتخب مفتوح للجميع»، وإنه سيعمل على تكوين منتخب شبابي مدعوم بعدد من اللاعبين ذوي الخبرة.

- «ميتشو»: أعد الليبيين بالتأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم (صور)

كما أكد ميتشو أنه سيتواصل مع المحترفين الشباب في العديد من الدول الأوروبية، وكذلك المحترف الليبي المعتصم المصراتي في صفوف براغ البرتغالي.