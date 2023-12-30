  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 30 ديسمبر 2023, 02:09 مساء
ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة
مباراة المنتخب الليبي للكرة السلة أمام نظيره الجزائري. (فيسبوك)
alwasat radio

تلتقي ليبيا الصومال في كأس العرب لكرة السلة بالعاصمة المصرية «القاهرة» في نسختها الـ25.

ويتجدد الموعد، اليوم السبت، مع آخر أربع مباريات في الدور التمهيدي، وأولى هذه المباريات تجمع ليبيا بالصومال.

يدخل منتخب «فرسان المتوسط» المواجهة وهو في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (6 نقاط) من فوزين متتاليين على موريتانيا والجزائر.

- «فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

أما المباراة الثانية فتجمع الجزائر موريتانيا، وثالث المباريات تجمع الإمارات مع الكويت، والمباراة الرابعة تجمع مصر مع المغرب.

وغدا الأحد راحة لكل الفرق، على أن تقام الإثنين مباريات الدور ربع نهائي، حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، والعكس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
الفنان يوجين فون بلاس وبدع رسم الفتيات والطوب الأحمر

الفنان يوجين فون بلاس وبدع رسم الفتيات والطوب الأحمر
كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا

كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة

جنوب أفريقيا تتهم «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة
«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار

«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابات للاحتلال شرق قطاع غزة
فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة

فرانس24: أخبار سارة في 2023 رغم الأحداث المؤسفة
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف

نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف
شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات

شاهد في «صباح الوسط»: الطريقة الصحيحة لتناول البهارات
الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية

الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية
الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية

الرئيس الكوبي: كل يوم يمر دون توقف همجية إسرائيل هو يوم عار للإنسانية
أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
كاريكاتير حليم - سنة جديدة!

كاريكاتير حليم - سنة جديدة!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023
إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج
نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج
مذكرة تفاهم بين اتحادي طلاب ليبيا وتونس (صور)
مذكرة تفاهم بين اتحادي طلاب ليبيا وتونس (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا ......
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
الشرطة القضائية تمنح اتحاد الكرة الليبي مهلة حتى الخميس للإخلاء
الشرطة القضائية تمنح اتحاد الكرة الليبي مهلة حتى الخميس ......
المزيد
ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة
ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب ......
رئيس نادي الظهرة السابق الصديق أبوهديمة: غياب محاكم رياضية أزمة
رئيس نادي الظهرة السابق الصديق أبوهديمة: غياب محاكم رياضية ......
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ونتائج بطولة الجامعات الليبية بمشاركة 160 طالبا (صور)
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ونتائج بطولة الجامعات الليبية ......
مذكرة تفاهم بين اتحادي طلاب ليبيا وتونس (صور)
مذكرة تفاهم بين اتحادي طلاب ليبيا وتونس (صور)...
نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج
نتائج مثيرة قبل الجولة الثامنة في بطولة ليبيا للشطرنج...
المزيد