ليبيا بالعلامة الكاملة تواجه الصومال في كأس سلة العرب بالقاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تلتقي ليبيا الصومال في كأس العرب لكرة السلة بالعاصمة المصرية «القاهرة» في نسختها الـ25.

ويتجدد الموعد، اليوم السبت، مع آخر أربع مباريات في الدور التمهيدي، وأولى هذه المباريات تجمع ليبيا بالصومال.

يدخل منتخب «فرسان المتوسط» المواجهة وهو في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (6 نقاط) من فوزين متتاليين على موريتانيا والجزائر.

- «فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية

أما المباراة الثانية فتجمع الجزائر موريتانيا، وثالث المباريات تجمع الإمارات مع الكويت، والمباراة الرابعة تجمع مصر مع المغرب.

وغدا الأحد راحة لكل الفرق، على أن تقام الإثنين مباريات الدور ربع نهائي، حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، والعكس.