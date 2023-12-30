رئيس نادي الظهرة السابق الصديق أبوهديمة: غياب محاكم رياضية أزمة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

اعتبر رئيس نادي الظهرة السابق الصديق أبوهديمة أن عدم وجود محاكم رياضية مختصة هو السبب في فصل القضاء الليبي في قضية اتحاد الكرة.

وأكد أن المبدأ العام أنه لا سلطان على القضاء، وأن قبول اتحاد الكرة الحالي بذلك، وتكليفه محاميا، هما اعتراف منه باختصاص القضاء في النظر بالطعون والشكاوي الرياضية.

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وأضاف أبوهديمة في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «التلويح والتهديد بالفيفا أمر مستفز، وهو تطاول على السيادة الوطنية، وعدم احترام للقضاء».