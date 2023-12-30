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«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ونتائج بطولة الجامعات الليبية بمشاركة 160 طالبا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 30 ديسمبر 2023, 02:00 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ونتائج بطولة الجامعات الليبية بمشاركة 160 طالبا (صور)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
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اختتمت دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية تحت تنظيم وإشراف الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وبالتعاون مع اتحاد طلبة ليبيا، واستضافة جامعة طرابلس، بمشاركة 160 طالبا مثلوا 46 جامعة ومعهدا عاليا من مختلف مناطق ليبيا، تنافسوا في ألعاب: ثلاثيات كرة السلة وخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة والتنس الأرضي والشطرنج وسباق اختراق الضاحية، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

القلال بطلا لجامعات تنس الطاولة
توج لاعب جامعة بنغازي وئام القلال بكأس وذهبية بطولة تنس الطاولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على المتوج بالميدالية الفضية سالم رحيل من خليج السدرة، ونال البرونزية عمر مصطفى من جامعة خليج السدرة.

المنتصر بطلا لشطرنج الجامعات
شهدت منافسات الشطرنج مشاركة 37 لاعبا، وتوج بالذهبية محمد المنتصر من جامعة طرابلس برصيد 8 نقاط، وبكسر التعادل توج نجم الدين الطياري من جامعة الرفاق بالفضية برصيد 8 نقاط، ونال البرونزية الشريف الطوباشي من جامعة طرابلس برصيد 6.5 نقطة، وحل رابعا المنذر البكوش من جامعة مصراتة برصيد 6 نقاط.

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وجاء خامسا محمد حدود من جامعة الزنتان بـ6 نقاط، وسادسا خليفة السنوسي من الجامعة الأسمرية بـ6 نقاط، وسابعا محمد أبوكريم من الجامعة الأسمرية بـ6 نقاط، وثامنا محمود أبوزقية من جامعة طرابلس بـ5.5 نقطة، وتاسعا يوسف الخروبي من الجامعة الليبية بـ5.5 نقطة، وعاشرا همام عبدالكريم من جامعة الزنتان بـ5 نقاط.

الرقيق بطلا للتنس الأرضي
شهدت منافسات التنس الأرضي مشاركة 13 لاعبا فى نصف النهائي، وفاز محمد الرقيق من جامعة بنغازي على محمود الطيب من جامعة مصراتة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. كما فاز أحمد سلطان على هاشم الفزاني من جامعة طرابلس بمجموعتين لصفر، وفاز هاشم الفزاني على محمود الطيب في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما المباراة النهائية فانتهت بفوز محمد الرقيق على أحمد سلطان بمجموعتين لمجموعة واحدة، ليتوج الرقيق بكأس وذهبية البطولة، ونال الفضية أحمد سلطان، وتوج بالبرونزية هاشم الفزاني.

وفي منافسات البنات، اقتصرت المشاركة على لاعبتين فقط، وتوجت بالذهبية ملك وليد من جامعة طرابلس، بعد فوزها على المتوجة بالفضية إيلاف أبوحلقة من الجامعة الأهلية بمجموعتين لصفر.

نتائج منافسات العدو الريفي
الترتيب الأول لمروان عبدالله البكاري من جامعة طرابلس بزمن 20.59 دقيقة، والثاني إسلام عمر مختار من كلية العلوم الإدارية بقرقارش بزمن 21.36 دقيقة، والثالث عبدالباري جمعة خميس من جامعة طرابلس بزمن 23.51 دقيقة، والرابع صالح علي محمد بزمن 24.12 دقيقة. وفي الفتيات، شاركت الطالبة ياسمين صالح جمعة من جامعة بنغازي.
 
جامعة طرابلس 1 بطلا لثلاثيات كرة السلة
توج رباعي كرة السلة بجامعة طرابلس 1، المكون من الرباعي علي أشويطر وعمر أشويطر وطه الفرجاني وعبدالمجيد أمي، بكأس وذهبية ثلاثيات كرة السلة، بعد فوزه في نصف النهائي على الجامعة الدولية. كما فاز في النهائي على جامعة طرابلس 2 بفارق نقطة واحدة (12-11). أما مباراة تحديد الترتيب الثالث فشهدت فوز الجامعة الدولية على الجامعة الأسمرية 16-12.

وتوجت جامعة طرابلس 1 بكأس وذهبية البطولة، ونالت الفضية جامعة طرابلس 2، وحازت الجامعة الدولية البرونزية، وتوج جبريل حنيش بجائزة هداف البطولة برصيد 40 نقطة، وتوج علي مادي بجائزة الرمية الثلاثية.

جامعة طرابلس بطلا لخماسيات القدم
شهدت قاعة 17 فبراير نهائيات خماسيات كرة القدم فى نصف النهائي، الذي جمع جامعتي مصراتة والأسمرية. وفي شوطه الأول، انتهى بالتعادل السلبي، فجرى اللجوء إلى ركلات الترجيح التي تواصلت لسبع ركلات، حيث نجح خمسة من لاعبي الجامعة الأسمرية في التسجيل، وهم: أحمد بلعيد ومروان يوسف ومحمد عامر، حارس المرمى، ومحمد عزالدين وفرج علي.

ومن جامعة مصراتة، سجل اللاعبون: السيفاو الشيباني وعبدالله النيرفو وعبدالسلام أبوتركية وعماد الجحاوي، وأخفق في التسجيل: أحمد الأجنف وأحمد الشاوش وأيمن العربي، لتنتهي المباراة بفوز الجامعة الأسمرية 5-4. أما المباراة الثانية في نصف النهائي فشهدت تفوق جامعة طرابلس على صبراتة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ختام المنافسات بمسرح الكشاف
وفي ختام المنافسات، أقيم بمسرح الكشاف في طرابلس حفل تتويج، حضره وزير الشباب ورئيس الاتحاد الرياضي لرياضة الطلاب ورئيس اتحاد طلاب ليبيا ورئيس اللجنة العليا للدورة الجامعية واللجان المنظمة لمختلف الألعاب.

وتطرق الحضور إلى أجندة العام 2024، بعد أن تقرر تمثيل الفائزين بمختلف الألعاب في المحافل الخارجية، وأولى المشاركات في بطولة الجامعات التى تستضيفها عمان في فبراير المقبل.

تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
تتويج في ختام دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية. (فيسبوك)
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