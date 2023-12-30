مذكرة تفاهم بين اتحادي طلاب ليبيا وتونس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أبرم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي، الإثنين الماضي في مدينة طرابلس. وقع المذكرة من الجانب الليبي رئيس اتحاد الطلاب محمد عامر الحداد، ومن التونسي عائدة الأنقليز.

جاءت المذكرة تأكيدا للدور المهم الذي يقوم به الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب في مجال النشاط المدرسي والجامعي، وتحقيقا لمبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين، بما يتناغم مع الدور الريادي لكل منهما، لتعزيز روح الأخوة والعلاقات القائمة والتاريخية بين البلدين.

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وبموجب المذكرة، سيجرى إرساء علاقات تعاون وشراكة فاعلة بين البلدين، لتعزيز البرامج والمبادرات الرامية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم برامج مشتركة بين البلدين. كما اتفق الطرفان على التعاون وفقا للإمكانات المتاحة.

وتهدف المذكرة للاستفادة من الخبرات الرياضية بالبلدين في إقامة الدورات التدريبية، وتبادل الزيارات والمعسكرات الرياضية للمنتخبات المدرسية الجامعية بالبلدين، وأخيرا تنظيم لقاءات رياضية سنوية بين طلاب البلدين بالتناوب تسمى «دورة الصداقة الليبية - التونسية».

توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الليبي ونظيره التونسي في مدينة طرابلس بحضور الحداد وعائدة الأنقليز. (فيسبوك)

توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الليبي ونظيره التونسي في مدينة طرابلس بحضور الحداد وعائدة الأنقليز. (فيسبوك)

توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الليبي ونظيره التونسي في مدينة طرابلس بحضور الحداد وعائدة الأنقليز. (فيسبوك)