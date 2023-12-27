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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل مسجل أول هدف للفريق الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 12:09 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل مسجل أول هدف للفريق الليبي
نجم كرة القدم في الخمسينيات الراحل مختار فضيل الغناي (يمين) وخليفة بن صريتي (يسار). (أرشيفية : الإنترنت)
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دعت مدينة بنغازي الأسبوع الماضي أحد نجوم كرة القدم في الخمسينيات المغفور له بإذن الله المرحوم مختار فضيل الغناي، الذي ولد بمدينة بنغازي العام 1932 وترعرع بين شوارعها وشواطئها وعرف كرة القدم من خلال الساحات والمدارس، وكانت بدايته الرسمية مع فريق النجمة وبرز من السنوات الأولى كأحد نجوم الفريق وعضو منتخب بنغازي والفريق الوطني لموهبته وفنياته وإجادته اللعب والتسجيل بالرأس.

في موسم 1956 لم يشارك فريق النجمة في الدوري وانضم أبرز لاعبيه للأهلي وهم (شميسه - الأصفر - الغناي - الفلاح - الكبتي) وقد انضم المرحوم للفريق الليبي في أول مشاركة له خارج الوطن كما يقول اللاعب الكبير عبدالمتعال شتوان أنه طُلب منه اختيار عشرة لاعبين للمشاركة في الدورة العربية الأولى التي أقيمت بالإسكندرية العام 1953 وجرى تجميع اللاعبين وعند دخولهم للطائرة بمطار بنينا وجدوا 10 لاعبين من طرابلس وذهبوا جميعاً للمشاركة في الدورة، وسجل المرحوم الغناي أول أهداف الفريق الليبي في مرمى فلسطين في أولى مباريات الفريق الليبي في الدورة.

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لعب المرحوم في بنغازي ودرنة وطبرق وطرابلس ومالطا مع فريقه النجمة، كما لعب لفريق الجيش الليبي الذي شارك في الدوري موسماً واحداً فقط، وكان المرحوم قد انضم للجيش الليبي في فترة شبابه في دفعة الضباط الذين تخرجوا من مدينة الزاوية وظل يتنقل من كتيبة ومعسكر إلى آخر، حتى وصل إلى رتبة مقدم وفي انقلاب 1969 جرى إحالته للوظيفة المدنية حيث عمل بإدارة الجمارك ثم بالتسجيل العقاري، المرحوم إنسان خلوق ودود ينحدر من أسرة بنغازية رياضية عريقة لها جذورها وتأثيرها في تاريخ المدينة، حيث كان شقيقه المرحوم حسين الغناي وزيراً في العهد الملكي وعضواً مع شقيقه عبدالربه الغناي في مجلس إدارة أول نادٍ ليبي يرأسه المرحوم الدكتور المهدي المطردي العام 1934 تحت اسم نادي الصابري، ثم الأخ الأصغر مدرس التربية البدنية الذي قدم خيرة لاعبي الكرة من خلال مدرسة الأمير وهم بوعود وبن صويد وديمس الصغير وناجي المعداني وغيرهم ولعب في الهلال والأهلي والتحدي.

وكان المرحوم مختار من متابعي الدوري الإيطالي ومن مشجعي فريق الجوفينتس، وبعد انضمام أبنائه فيصل وفضيل لفريق الأهلي لكرة السلة ظل يتردد على النادي كثيراً وكانت له آراء قيمة في الكرة المحلية والعالمية، ويفضل باستمرار اللاعب المهاري على اللاعب المصنع مع أنه لكل منهما دور مهم بالفريق، كان معجباً بفنيات المرحوم الحشاني ويقول عن المكي أنه أبرز هداف عرفته الكرة الليبية ويأسف لأن تاريخ الكرة لم يوثق بالصورة لنجوم الأمس في طرابلس ودرنة وبنغازي وإلا شاهدت الأجيال الحالية الفن الكروي الراقي.

ورغم شهرة المرحوم وعلاقاته الاجتماعية الواسعة كان عصامياً وعزيز النفس حيث ظل مع أسرته الكبيرة يعيش في شقة في شارع عمر المختار حتى وفاته لم يستغل الفرص التي أتيحت له في الوظيفة والرياضة، عاش شريفاً عفيفاً أحب الحياة والمرح والأناقة وفي آخر أيامه فقد بصره وتفرغ للعبادة داخل بيته فله الرحمة والمغفرة والعزاء لأسرته وللأسرة الرياضية لرحيل هذا القامة الكروية.

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