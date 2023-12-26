طائرة النصر والجزيرة والاتحاد المصراتي في صدارة الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت الجولة الأولى للدوري الليبي للكرة الطائرة، وفي آخر النتائج المسجلة في المجموعة الأولى فاز النصر على المروج بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-16، 25-13، 25-17).

وفي المجموعة الثانية فاز الاتحاد المصراتي على الأفريقي زليتن بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-18، 25-20، 25- 14).

وفي المجموعة الثالثة تواصلت مباراة الأهلي طرابلس وأساريا لخمسة أشوط، حيث تفوق الأهلي طرابلس في البداية، وحصد أساريا الشوطين الثاني والثالث 25-23، 25-22، فجرى اللجوء للشوط الخامس الذي انتهى لصالح الأهلي طرابلس بفارق نقطتين ليتفوق الأهلي طرابلس بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 3-2.

مفكرة الجولة الأولى

الأهلي بنغازي × الهلال 3-1

النصر × المروج 3-0

السويحلي × البشائر 3-1

الاتحاد المصراتي × الأفريقي زليتن 3-0

الجزيرة × الاتحاد 3-0

الأهلي طرابلس × أساريا 3- 2

الترتيب بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى الصدارة للنصر بثلاث نقاط، بفارق الأشواط يأتي ثانيا الأهلي بنغازي ثلاث نقاط، ومن خلفهما الهلال والمروج دون نقاط.

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المجموعة الثانية الصدارة للاتحاد المصراتي بثلاث نقاط، وبفارق الأشواط يأتي السويحلي ثانيا بثلاث نقاط، ومن خلفهما البشائر والأفريقي زليتن دون نقاط.

المجموعة الثالثة الصدارة للجزيرة بثلاث نقاط، وثانيا الأهلي طرابلس بنقطتين، وثالثا أساريا بنقطة واحدة، ورابعا الاتحاد دون نقاط.