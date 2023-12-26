الشرطة القضائية تمنح اتحاد الكرة الليبي مهلة حتى الخميس للإخلاء

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

منحت الشرطة القضائية اتحاد كرة القدم الليبي مهلة حتى الخميس المقبل لإخلاء مقر الاتحاد، تنفيذا للحكم الصادر بحل المجلس الحالي برئاسة عبدالحكيم الشلماني.

يأتي هذا بعد حكم القضاء الليبي بخصوص الشكوى المقدمة ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، والصادر بحقه حكما ببطلان انتخاباته التي جرت قبل عامين ونصف، وتحديدا في مارس 2021 بمدينة طبرق، إلا أن مجلس الشلماني يرفض تنفيذ الحكم كونه يتعارض مع أحكام الاتحاد الدولي «فيفا» التي تحرم التدخل الحكومي والقضائي.

ترقب للجنة تسييرية تدير اتحاد الكرة ستة أشهر

الوسط الرياضي الليبي بات مشغولا برواية تشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم لمدة ستة أشهر، وسط ترقب لخطوة العزل أولا، ثم بعدها تتولى لجنة للإشراف على انتخابات جديدة والإشراف على نشاط اللعبة.

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يذكر أن الشكوى المقدمة والصادر بحقها حكم قضائي كانت من المرشحين المنافسين للشلماني وهما أنور الطشاني وإبراهيم شاكة، بسبب منعهما من دخول الانتخابات، فضلا عن وجود تلاعب في الانتخابات ذاتها بحسب زعمهما.



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