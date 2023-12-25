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«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 25 ديسمبر 2023, 06:20 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023
جانب من فوز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)
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اختتمت منافسات أسبوعين من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، والبداية مع الأسبوع الثامن من المجموعة الثانية بإقامة آخر مباراتين جمعت الأولى الاتحاد المصراتي مع الخمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف الخمس عبدالسلام أبوكراع وسجل هدف الاتحاد المصراتي عبدالعزيز كناني.

أما المباراة الثانية فجمعت الأهلي طرابلس وضيفه فريق أساريا على ملعب النهار، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها أحمد كرواع ثنائية والهادي اعماره هدف.

مباراة مثيرة تجمع الأهلي بنغازي والأخضر
وفي المجموعة الأولى أقيمت مباراة واحدة في الأسبوع السابع، وجمعت الأهلي بنغازي مع الأخضر في مباراة مثيرة انتهت بفوز الأهلي بنغازي بهدفين مقابل هدف، سجل للأهلي بنغازي الهداف الأول المدافع أسامة الصريط بضربة رأسية، والهدف الثاني من نيران صديقه عبر حارس نادي الأخضر الجغمني في شباكه بطريق الخطأ، بعد تسديدة من فاضل سلامة في القائم، أما هدف الأخضر الوحيد فسجله محترفه الأنغولي جواو.

جاءت نتائج المجموعة الأولى في الجولة السابعة لتشهد فوز الأنوار على المروج بهدفين مقابل هدف، وفوز النصر على التحدي بهدف نظيف، وفوز التعاون على الصقور بهدف دون رد، وفوز الأهلي بنغازي على الأخضر بهدفين دون رد، ومباراة الصداقة والهلال مؤجلة بمجموع 8 أهداف.

النصر يتصدر المجموعة الأولى
ترتيب المجموعة الأولى: النصر يتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة، التعاون ثانيا بـ12 نقطة، الأهلي بنغازي ثالثا بـ11 نقطة، الأخضر11 نقطة، الهلال 10 نقاط من أربع مباريات، الأنوار 7 نقاط، المروج 5 نقاط، الصداقة 3 نقاط، الصقور 3 نقاط.

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نتائج المجموعة الثانية: بعد الجولة الثامنة شهدت ثلاثة تعادلات إيجابية بهدف لكل منهما، الأولى بين الأولمبي والاتحاد، والثانية بين الخمس والاتحاد المصراتي، والثالثة بين الملعب الليبي والبشائر، بينما فاز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثة أهداف نظيفة، وتأجلت مباراة المدينة وأبوسليم بسبب مشاركة الأخير في بطولة «الكونفدرالية» بمجموع 9 أهداف.

الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة المجموعة الثانية
ترتيب المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 20 نقطة، المدينة ثانيا برصيد 15 نقطة، الاتحاد المصراتي 10 نقاط، أبوسليم 3 نقاط من ثلاث مباريات، الخمس وأساريا والملعب الليبي 7 نقاط، الاتحاد والأولمبي والسويحلي 5 نقاط، والبشائر 4 نقاط.

140 هدفا ضمن إحصاءات وأرقام «دورينا»
تم تسجيل 140 هدفا في المجموعتين بواقع 71 في الأولى و69 هدفا في الثانية، ويتربع أري بابل على عرش الهدافين برصيد 6 أهداف، أحمد كرواع 5، زكريا المنصوري 4، فاضل سلامة 4، جون أوكلي 3، علي رزق 3، مايتوس موتا 3، جيل مارك 3، أدريلين رييس 3، أنيس سلتوا 3 أهداف.

حارس مرمي الأهلي طرابلس الدولي محمد نشنوش لم تدخل شباكه أي أهداف طيلة الجولات الثامنة، والأخضر يتعرض للخسارة الثانية، الأولى أمام التعاون، والثانية أمام الأهلي بنغازي.

الصراع يحتدم في المجموعة الأولى على الصدارة بين النصر والتعاون والأهلي بنغازي والأخضر، وسجل مهاجمو الأهلي طرابلس 12 هدفا في ثماني جولات، فريق البشائر يتذيل ترتيب المجموعة الثانية، والصداقة والصقور في ذيل المجموعة الأولى.

الأسبوع الثامن في المجموعة الأولى
الجمعة 29 ديسمبر، الصقور يلتقي الأهلي بنغازي بملعب طبرق، والتحدي يلتقي الأخضر بملعب شهداء بنينا.
السبت 30 ديسمبر، المروج يلتقي التعاون بملعب بشير جوده بالمرج، والهلال يلتقي النصر بملعب شهداء بنينا.
الأحد 31 ديسمبر، الصداقة يلتقي الأنوار بملعب شحات.

الأسبوع التاسع في المجموعة الثانية
الجمعة 29 ديسمبر، أساريا يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب الزواية، والسويحلي يلتقي الاتحاد بملعب الشموع.
السبت 30 ديسمبر، الأولمبي يلتقي البشائر بملعب الزواية.
الثلاثاء 2 يناير، أبوسليم يلتقي الخمس بملعب أبوسليم، والملعب الليبي يلتقي المدينة بملعب النهر.

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