«في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان قائمة «ميتشو»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم الإثنين حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

يقدم حلقة «في التسعين» الإعلامي عبدالرزاق بالحاج، وتناقش الحلقة قرار اتحاد الكرة بتصعيد نادي الأحرار، في حضور محللي قناة الوسط «Wtv» عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وسمير عبود.

أيضا تتطرق حلقة «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» إلى معسكر المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم والمقرر إقامته في ديسمبر الجاري، فضلا عن الحديث حول القائمة المختارة للمنتخب من قبل المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو».

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وشهدت قائمة المنتخب الصادرة عن «ميتشو» إضافة المحترف في نادي ماجدبورغ الألماني دانيال الفاضلي، وضمت قائمة «فرسان المتوسط» كلا من مراد الوحشي وأصيل المقصبي ومفتاح الدرسي في حراسة المرمي. وشملت القائمة أيضا أحمد فكرون وأحمد صالح وصبحي الضاوي وسند بن علي وعلي يوسف وعبدالعزيز بن علي وأسامة الصريط ومحمد الهادي سعيد ومحسن الأوجلي والمحترف دانيال الفاضلي.

الخوجة والقليب وسلامة في قائمة المنتخب

كما شملت عمر الخوجة ونورالدين القليب وزياد العلواني وأسامة الشريمي وعلاء القجدار وفاضل سلامة ومهدي الكوت ومحمد الطبال وعبدالسميع دياب وفرج غيضان وحسن طقطق وأحمد كرواع وعبدالميسر بوشيبة ومحمد عادل.

وسيدخل المنتخب الوطني معسكرا خارجيا استعداديا في تركيا خلال ديسمبر الجاري ويخوض خلاله مباريات ودية، حيث سيواجه المنتخب الإندونيسي في مباراتين، وهناك احتمالية خوضه مباراة ودية أخرى جار الاتفاق عليها مع المنتخب الكويتي في مصر استعدادا لاستئناف منافسات تصفيات كأس العالم.