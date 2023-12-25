انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية تحت إشراف الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس بمشاركة قرابة 400 طالب يمثلون 46 جامعة ومعهدا عاليا من مختلف المناطق الليبية يتنافسون في ألعاب خماسيات كرة القدم وثلاثيات كرة السلة واختراق الضاحية وتنس الطاولة والتنس الأرضي والشطرنج والرقبي.

برنامج اليوم الأول

القدم الخماسية على ملعب نادي الجامعة بمشاركة 12 فريقا وزعت على 3 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى فرق: كليات النجم الساطع والزنتان ومصراتة وعمر المختار، وتشكلت المجموعة الثانية من جامعات طرابلس 1، وطرابلس 2، وسبها والأسمرية، والمجموعة الثالثة من جامعات عريان وصبراتة ودرنة والأهلية.

7 مباريات في اليوم الافتتاحي

تقام 7 مباريات، اليوم الإثنين، مباراة الافتتاح تجمع جامعة طرابلس1 مع جامعة طرابلس 2، ويعقبها مباراة جامعة مصراتة مع خليج السدرة، وثالث المباريات ستجمع جامعة غريان مع صبراتة، والمباراة الرابعة جامعة الزنتان تلتقي جامعة النجم الساطع، وفي خامس المباريات جامعة سبها تلتقي جامعة الأسمرية، والمباراة السادسة الجامعة الأهلية تلتقي جامعة درنة، وفي ختام مباريات اليوم جامعة عمر المختار تلتقي جامعة مصراتة.

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8 فرق في ثلاثيات كرة السلة

مسابقة ثلاثيات كرة السلة تقام بجامعة طرابلس بمشاركة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى جامعات الدولية والبريطانية والأسمرية وغريان، وتشكلت المجموعة الثانية من جامعات طرابلس 1 وخليج السدرة وعمر المختار وطرابلس 2.

12 مباراة في الدور التمهيدي

تقام 12 مباراة في الدور التمهيدي، مباراة الافتتاح تجمع الجامعة الدولية مع الجامعة البريطانية وتعقبها مباراة جامعة السدرة مع جامعة طرابلس 1، وثالث المباريات جامعة غريان تلتقي الجامعة الأسمرية، والمباراة الرابعة جامعة عمر المختار تتباري مع جامعة طرابلس 2، والمباراة الخامسة الجامعة الدولية تلتقي جامعة غريان.

المباراة السادسة جامعة خليج السدرة مع جامعة طرابلس 2، والمباراة السابعة الجامعة البريطانية تلتقي الجامعة الأسمرية، والمباراة الثامنة جامعة طرابلس 1 تتبارى مع جامعة عمر المختار، وتاسع المباريات الجامعة الأسمرية تلتقي الجامعة الدولية، والمباراة العاشرة جامعة خليج السدرة تلتقي جامعة عمر المختار، والمباراة الحادية عشرة الجامعة البريطانية تتبارى مع جامعة غريان، والمباراة الثانية عشرة تجمع جامعة طرابلس 1 مع جامعة طرابلس 2.

24 لاعبا في بطولة التنس الأرضي

على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس تقام بطولة التنس الأرضي وبنظام خروج المغلوب بمشاركة 24 لاعبا يمثلون جامعات طرابلس وبنغازي ومصراتة والدولية والزنتان والأهلية ومعهد الإلكترونات ومعهد الحوامد.

جانب من منافسات تنس الطاولة في ليبيا. (فيسبوك)