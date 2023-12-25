الليبي أبورجعة نائب أول للاتحاد العربي للشطرنج (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتخب الاتحاد العربي للشطرنج خلال اجتماعه بإمارة الشارقة الإماراتية في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري رئيس الاتحاد الليبي فوزي أبورجعة نائبا للاتحاد العربي للشطرنج.

- الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج

وفاز برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية الإماراتي خالد القاسمي، ويتشكل المجلس الجديد للاتحاد العربي للشطرنج من الدكتور خالد بن حمد القاسمي رئيسا من دولة الإمارات، والليبي فوزي بن راجعة نائبا أول، والجزائري إبراهيم سعيد نائب ثاني.

أيضا شمل المجلس العراقي علي عباس نائب، ومحمد المضاحكة من قطر نائب، وعضوية كل من رواد حمود وصبري عبد الموالي وسيد محمد تاج وعمر الجعيري.

رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال الانتخابات. (فيسبوك)

رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال التصويت. (فيسبوك)

صورة جماعية بحضور رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال الانتخابات. (فيسبوك)

أعضاء الاتحاد العربي للشطرنج. (فيسبوك)