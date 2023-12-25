الليبي أبورجعة نائب أول للاتحاد العربي للشطرنج (صور)...

انتخب الاتحاد العربي للشطرنج خلال اجتماعه بإمارة الشارقة الإماراتية في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري رئيس الاتحاد الليبي فوزي أبورجعة نائبا للاتحاد العربي للشطرنج.
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وفاز برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية الإماراتي خالد القاسمي، ويتشكل المجلس الجديد للاتحاد العربي للشطرنج من الدكتور خالد بن حمد القاسمي رئيسا من دولة الإمارات، والليبي فوزي بن راجعة نائبا أول، والجزائري إبراهيم سعيد نائب ثاني.
أيضا شمل المجلس العراقي علي عباس نائب، ومحمد المضاحكة من قطر نائب، وعضوية كل من رواد حمود وصبري عبد الموالي وسيد محمد تاج وعمر الجعيري.
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