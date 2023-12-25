  • Alwasat News
Atwasat

الليبي أبورجعة نائب أول للاتحاد العربي للشطرنج (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 25 ديسمبر 2023, 03:28 مساء
الليبي أبورجعة نائب أول للاتحاد العربي للشطرنج (صور)
رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة. (فيسبوك)
alwasat radio

انتخب الاتحاد العربي للشطرنج خلال اجتماعه بإمارة الشارقة الإماراتية في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري رئيس الاتحاد الليبي فوزي أبورجعة نائبا للاتحاد العربي للشطرنج.

- الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج

وفاز برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية الإماراتي خالد القاسمي، ويتشكل المجلس الجديد للاتحاد العربي للشطرنج من الدكتور خالد بن حمد القاسمي رئيسا من دولة الإمارات، والليبي فوزي بن راجعة نائبا أول، والجزائري إبراهيم سعيد نائب ثاني.

أيضا شمل المجلس العراقي علي عباس نائب، ومحمد المضاحكة من قطر نائب، وعضوية كل من رواد حمود وصبري عبد الموالي وسيد محمد تاج وعمر الجعيري.

رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال الانتخابات. (فيسبوك)
رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال الانتخابات. (فيسبوك)
رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال التصويت. (فيسبوك)
رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال التصويت. (فيسبوك)
صورة جماعية بحضور رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال الانتخابات. (فيسبوك)
صورة جماعية بحضور رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة خلال الانتخابات. (فيسبوك)
أعضاء الاتحاد العربي للشطرنج. (فيسبوك)
أعضاء الاتحاد العربي للشطرنج. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية لإعادة الوحدة والتوافق (فيديو)

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية...
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
أحمد سلطان بطل تنس المنطقة الغربية
أحمد سلطان بطل تنس المنطقة الغربية
43 لاعبا في بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)
43 لاعبا في بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ملامح المستقبل
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
المزيد
الليبي أبورجعة نائب أول للاتحاد العربي للشطرنج (صور)
الليبي أبورجعة نائب أول للاتحاد العربي للشطرنج (صور)...
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا ......
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد ......
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي......
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)...
المزيد