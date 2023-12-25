  • Alwasat News
Atwasat

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 25 ديسمبر 2023, 01:03 مساء
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد
عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس اللجنة الإعلامية عادل الأوجلي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس اللجنة الإعلامية عادل الأوجلي أنه سيجرى إعادة إصدار جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد وتهدف لتعميق الثقافة الرياضية.

- محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر

وقال الأوجلي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين «إن هناك مقترحا بتنظيم مؤتمر رياضي يخص كرة القدم، ويهدف لخلق حلول وتبادل للأفكار وتطوير اللعبة».

وأوضح الأوجلي أنه يقبل كل الآراء التي من شأنها أن تسهم في التطوير، قائلا «متوقع أن يكون موعد المؤتمر بعد شهرين، كما أن اللجنة الإعلامية لديها أفكار لتطوير العمل والانفتاح على كل وسائل الإعلام».
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
■  البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
■  خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
■  مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة
■  تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر 
■  لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
■  الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟
■  «تحقيقات»: تجار الأزمات
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟
■  ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية لإعادة الوحدة والتوافق (فيديو)

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية...
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
أحمد سلطان بطل تنس المنطقة الغربية
أحمد سلطان بطل تنس المنطقة الغربية
43 لاعبا في بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)
43 لاعبا في بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ملامح المستقبل
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
المزيد
الليبي أبورجعة نائب أول للاتحاد العربي للشطرنج (صور)
الليبي أبورجعة نائب أول للاتحاد العربي للشطرنج (صور)...
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد
عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا ......
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد ......
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي......
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)...
المزيد