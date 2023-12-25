عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس اللجنة الإعلامية عادل الأوجلي أنه سيجرى إعادة إصدار جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد وتهدف لتعميق الثقافة الرياضية.

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وقال الأوجلي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين «إن هناك مقترحا بتنظيم مؤتمر رياضي يخص كرة القدم، ويهدف لخلق حلول وتبادل للأفكار وتطوير اللعبة».

وأوضح الأوجلي أنه يقبل كل الآراء التي من شأنها أن تسهم في التطوير، قائلا «متوقع أن يكون موعد المؤتمر بعد شهرين، كما أن اللجنة الإعلامية لديها أفكار لتطوير العمل والانفتاح على كل وسائل الإعلام».



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