شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت أحدث حلقات برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة «Wtv»، أمس السبت، حالة من الجدل بين محلليه حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلٍ منهما في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

قدم حلقة برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة «Wtv» الإعلامي مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «Wtv» أبوبكر الحرك وعادل الخمسي وسمير عبود ورمزي سويكر.

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وسلطت حلقة برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «Wtv» الضوء على ثلاث قضايا تهم الشارع الرياضي الليبي في مقدمتها ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» مع انتهاء الجولة السابعة.

كما ناقش البرنامج وضع المحترف الليبي حمدو الهوني ومستقبله الاحترافي وإمكانية عودته إلى الدوري الليبي، فضلًا عن تغطية خاصة عن اللاعب محمد المريمي.