شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أثار محلل برنامج «في التسعين» أبوبكر الحرك في أحدث ظهور عبر قناة الوسط «Wtv»، الخميس الماضي، قضية غياب الدولة الليبية عن المشهد الرياضي.

وتساءل أبوبكر الحرك في برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عن من غيَّب الدولة؟ وقال أيضًا «أين دور جمال أبونوارة مما يحدث لكرتنا ومدربينا؟».

ويشغل المدرب الأسبق جمال أبونوارة حاليًا منصب وكيل شؤون الأندية بوزارة الرياضة الليبية.

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وناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة الخاصة بالرياضة الليبية، أبرزها دور الحكومة وتدخلاتها في تراجع الكرة الليبية، كما تطرق النقاش إلى موضوع نجاح الألعاب الفردية وما يسببه من حرج للدولة.

قدم حلقة برنامج «في التسعين» المذيع مؤيد إسكندر، كما تطرقت الحلقة إلى مسيرة الفرق الليبية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي شهدت تألق فريق أبوسليم وتعثر الهلال في الجولة الرابعة من البطولة القارية.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، حلقة 21 ديسمبر 2023. (صورة مثبتة من الفيديو)