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الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 01:33 مساء
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
جانب من فوز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)
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حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، أمس السبت، فوزا كبيرا (3-صفر) على فريق أساريا في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب النهر، ضمن منافسات الأسبوع الثامن للمجموعة الثانية بمسابقة الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

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بذلك واصل الأهلي طرابلس تربعه على عرش ترتيب المجموعة الثانية، رافعا رصيده إلى عشرين نقطة.

وشهدت مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية بـ«دورينا» تسجيل 21 هدفا، ليرتفع الرصيد إلى 123 هدفا في المجموعتين.

ترتيب هدافي الدوري الليبي الممتاز
أما ترتيب هدافي الدوري في المجموعتين فيأتي آري بابل أولا، وله ستة أهداف، يليه زكريا المنصوري بأربعة أهداف، ثم يأتي بعدهما برصيد ثلاثة أهداف كل من: جون أوكلي وعلي رزق وفاضل سلامة ومايتوس موتا وجيل مارك وأدريلين رييس وأحمد كراوع وأنيس سلتو.

جانب من فوز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)
جانب من فوز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)
جانب من فوز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)
جانب من فوز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)
جانب من فوز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)
جانب من فوز الأهلي طرابلس على أساريا بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (تصوير - محمود دردور، بوابة الوسط)
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