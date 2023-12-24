أحمد سلطان بطل تنس المنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية في طرابلس، تصفيات المنطقة الغربية للتنس الأرضي المؤهلة لبطولة ليبيا، بمشاركة 16 لاعبا، وبنظام «خروج المغلوب».

نتائج دور ربع النهائي

فوز حسام الطيب على محمد أبوعبيد بمجموعتين لواحدة، كانت نتائجها (5-7، و6-4، و10-7).

فوز محمد الجمل على أحمد عبيد بمجموعتين لصفر (6-2، و6-1).

فوز أحمد سلطان على يحيى البوسيفي بمجموعتين لصفر (6-4، و6-1).

فوز محمد سلطان على هاشم الفزاني بمجموعتين لصفر (6-4، و6-0).

- دورة التنس الدولية تستقبل 20 مشاركا في الأكاديمية الأولمبية بطرابلس

دور نصف النهائي

فوز حسام الطيب على محمد الجمل بمجموعتين لواحدة (6-4، و3-6، و12-10).

فوز أحمد سلطان على محمد سلطان بمجموعتين لصفر (6-3، و6-1).

مباراة تحديد الترتيب الثالث

فوز محمد سلطان على محمد الجمل بمجموعتين لواحدة (5-7، و6-2، و10-7).

المباراة النهائية

فوز أحمد سلطان على حسام الطيب بمجموعتين لصفر (6-4، و6-2).

الترتيب النهائي

الأول أحمد سلطان بطل المنطقة الغربية، والثاني حسام الطيب، والثالث محمد سلطان، والرابع محمد الجمل. بذلك، ضمّن اللاعبون الأربعة تأهلهم لنهائيات بطولة ليبيا للتنس الأرضي، التي ستستضيفها طرابلس في 14 يناير المقبل.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»

■ البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

■ خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

■ مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة

■ تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ 75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

■ الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟

■ «تحقيقات»: تجار الأزمات



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ما هي أسلحة حماس الجديدة التي تمكنها من المواجهة حتى الآن؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟