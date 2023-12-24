فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس السبت، الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة، التي تقام بمشاركة 12 فريقا موزعة على ثلاث مجموعات، وذلك بإقامة ثلاث مباريات هذه نتائجها:

في المجموعة الأولى، فاز الأهلي بنغازي على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط (25-22، و21-25، و25-16، و25-17).

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وبالمجموعة الثانية، فاز السويحلي على البشائر بثلاثة أشواط مقابل شوط (25-23، و25-23، و24-26، و25-17).

وفي المجموعة الثالثة، حقق الجزيرة فوزا سهلا على الاتحاد بثلاثة أشواط دون رد (25-19، و25-11، و25-16).

بقية مباريات الجولة على مدى يومين

تجرى اليوم الأحد مباراة واحدة تقام في صالة مصراتة، وتجمع الاتحاد المصراتي والأفريقي زليتن. وغدا الإثنين، تقام مباراتان في مجمع سليمان الضراط، حيث النصر سيستضيف المروج، وبقاعة طرابلس أساريا سيحل ضيفا على الأهلي طرابلس.



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