  • Alwasat News
Atwasat

فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 24 ديسمبر 2023, 11:32 صباحا
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
جانب من مباراة البشائر والسويحلي في دوري الطائرة الليبي، 23 ديسمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت، أمس السبت، الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة، التي تقام بمشاركة 12 فريقا موزعة على ثلاث مجموعات، وذلك بإقامة ثلاث مباريات هذه نتائجها:

في المجموعة الأولى، فاز الأهلي بنغازي على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط (25-22، و21-25، و25-16، و25-17).

- المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام نظيره المصري بالبطولة الأفريقية

وبالمجموعة الثانية، فاز السويحلي على البشائر بثلاثة أشواط مقابل شوط (25-23، و25-23، و24-26، و25-17).

وفي المجموعة الثالثة، حقق الجزيرة فوزا سهلا على الاتحاد بثلاثة أشواط دون رد (25-19، و25-11، و25-16).

بقية مباريات الجولة على مدى يومين
تجرى اليوم الأحد مباراة واحدة تقام في صالة مصراتة، وتجمع الاتحاد المصراتي والأفريقي زليتن. وغدا الإثنين، تقام مباراتان في مجمع سليمان الضراط، حيث النصر سيستضيف المروج، وبقاعة طرابلس أساريا سيحل ضيفا على الأهلي طرابلس.
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
■  البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
■  خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية
■  مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة
■  تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر 
■  الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
■  الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟
■  «تحقيقات»: تجار الأزمات
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ما هي أسلحة حماس الجديدة التي تمكنها من المواجهة حتى الآن؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن

توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»

تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة...
معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم

معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني لدفن شهدائها وإحصاء أعدادهم
«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا

«نيويورك تايمز»: بوتين منفتح على عقد صفقة مع أوكرانيا
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)

رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً ...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟

شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني

زراعة الكمأة السوداء «شريان حياة» لسكّان الريف الإسباني
عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»

عازفات يابانيات ذوات إعاقة يعزفن سيمفونية لبيتهوفن بفضل بيانو «ياماها»
وست هام يلحق الهزيمة الثامنة بمانشستر يونايتد في «البريميرليغ»

وست هام يلحق الهزيمة الثامنة بمانشستر يونايتد في «البريميرليغ»
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر

محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»

«أطباء بلا حدود»: قرار مجلس الأمن بشأن غزة «بلا معنى»
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق بطولة ليبيا التنشيطية للسباحة في مسبح معهد النفط بطرابلس
انطلاق بطولة ليبيا التنشيطية للسباحة في مسبح معهد النفط بطرابلس
تواصل منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)
تواصل منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)
محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر
محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري ...
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
المزيد
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)...
43 لاعبا في بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)
43 لاعبا في بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)...
أحمد سلطان بطل تنس المنطقة الغربية
أحمد سلطان بطل تنس المنطقة الغربية...
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
فوز طائرة الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في الدوري الليبي...
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى الدوري الليبي؟
شاهد في «ملعب الوسط»: الصدارة خضراء.. وهل يعود الهوني إلى ......
المزيد