  • Alwasat News
Atwasat

محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 23 ديسمبر 2023, 04:00 مساء
محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر
مباراة المنتخب الليبي أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
alwasat radio

شهدت قائمة المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، الصادرة اليوم السبت عن المدرب الصربي «ميتشو»، إضافة المحترف في نادي ماجدبورغ الألماني دانيال الفاضلي.

وضمت قائمة «فرسان المتوسط» كلا من: مراد الوحشي وأصيل المقصبي ومفتاح الدرسي في حراسة المرمي. وشملت القائمة أيضا: أحمد فكرون وأحمد صالح وصبحي الضاوي وسند بن علي وعلي يوسف وعبد العزيز بن علي وأسامة الصريط ومحمد الهادي سعيد ومحسن الأوجلي والمحترف دانيال الفاضلي.

- شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم

كما شملت: عمر الخوجة ونورالدين القليب وزياد العلواني وأسامة الشريمي وعلاء القجدار وفاضل سلامة ومهدي الكوت ومحمد الطبال وعبدالسميع دياب وفرج غيضان وحسن طقطق وأحمد كرواع وعبدالميسر بوشيبة ومحمد عادل.

وسيدخل المنتخب الوطني معسكرا خارجيا استعداديا في تركيا خلال ديسمبر الجاري، ويخوض خلاله مباريات ودية، حيث سيواجه المنتخب الإندونيسي في مباراتين، وهناك احتمالية خوضه مباراة ودية أخرى جار الاتفاق عليها مع المنتخب الكويتي في مصر، استعدادا لاستئناف منافسات تصفيات كأس العالم.

قائمة المنتخب الليبي لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
قائمة المنتخب الليبي لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!

«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!
قاة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس

قاة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس
«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟
كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا

كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا
«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد
ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان

ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي

النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود

يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة

«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة
رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي
الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي

الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي
الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة

الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة
السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية

السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»

تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»
جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
بوتين يعد باستمرار إرسال المساعدة الإنسانية لغزة ويطالب بـ«وقف سريع لإراقة الدماء»

بوتين يعد باستمرار إرسال المساعدة الإنسانية لغزة ويطالب بـ«وقف سريع لإراقة ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
400 طالب يشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية
400 طالب يشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»
رباعو وسعاية ابديري يهيمنون على بطولة ليبيا لرفع الأثقال
رباعو وسعاية ابديري يهيمنون على بطولة ليبيا لرفع الأثقال
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
18 فريقا في دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)
18 فريقا في دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
المزيد
محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر
محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في ......
تواصل منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)
تواصل منافسات بطولة ليبيا للكرة الحديدية (صور)...
انطلاق بطولة ليبيا التنشيطية للسباحة في مسبح معهد النفط بطرابلس
انطلاق بطولة ليبيا التنشيطية للسباحة في مسبح معهد النفط ......
18 فريقا في دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)
18 فريقا في دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)...
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي...
المزيد