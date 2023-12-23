محترف الدوري الألماني «دانيال» أحدث وجوه «فرسان المتوسط» في معسكر ديسمبر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهدت قائمة المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، الصادرة اليوم السبت عن المدرب الصربي «ميتشو»، إضافة المحترف في نادي ماجدبورغ الألماني دانيال الفاضلي.

وضمت قائمة «فرسان المتوسط» كلا من: مراد الوحشي وأصيل المقصبي ومفتاح الدرسي في حراسة المرمي. وشملت القائمة أيضا: أحمد فكرون وأحمد صالح وصبحي الضاوي وسند بن علي وعلي يوسف وعبد العزيز بن علي وأسامة الصريط ومحمد الهادي سعيد ومحسن الأوجلي والمحترف دانيال الفاضلي.

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كما شملت: عمر الخوجة ونورالدين القليب وزياد العلواني وأسامة الشريمي وعلاء القجدار وفاضل سلامة ومهدي الكوت ومحمد الطبال وعبدالسميع دياب وفرج غيضان وحسن طقطق وأحمد كرواع وعبدالميسر بوشيبة ومحمد عادل.

وسيدخل المنتخب الوطني معسكرا خارجيا استعداديا في تركيا خلال ديسمبر الجاري، ويخوض خلاله مباريات ودية، حيث سيواجه المنتخب الإندونيسي في مباراتين، وهناك احتمالية خوضه مباراة ودية أخرى جار الاتفاق عليها مع المنتخب الكويتي في مصر، استعدادا لاستئناف منافسات تصفيات كأس العالم.

قائمة المنتخب الليبي لكرة القدم، 23 ديسمبر 2023. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)