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انطلاق بطولة ليبيا التنشيطية للسباحة في مسبح معهد النفط بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 23 ديسمبر 2023, 01:31 مساء
انطلاق بطولة ليبيا التنشيطية للسباحة في مسبح معهد النفط بطرابلس
اجتماع بحضور رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين. (فيسبوك)
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انطلقت، صباح اليوم السبت، بمسبح معهد النفط في طرابلس بطولة ليبيا التنشيطية للسباحة بمشاركة 48 سباحا من الاتحادات الفرعية بطرابلس وبنغازي ومصراتة وزليتن في منافسات البراعم والأشبال والأواسط والكبار.

تأتي البطولة في ختام برنامج الاتحاد الليبي للسباحة هذا الموسم، واستعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

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من جهة أخرى، عقد الاجتماع الفني لبطولة ليبيا التنشيطية للسباحة، أمس الجمعة في صالة اجتماعات مسبح معهد النفط للتأهيل والتدريب، بحضور رئيس الاتحاد عصمان القنين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد مصطفى بن محمود، ورئيس اللجنة العليا للبطولة ناجي الفرجاني.

رئيس لجنة الحكام العامة ضمن الحضور
كما حضر الاجتماع رئيس لجنة المسابقات العامة علي أبوفارس، ورئيس لجنة الحكام العامة عادل اندار، ورئيس لجنة المنتخبات العامة سالم عريبي، ورئيسا لجنتي الإشراف والتنظيم شاكير حميد وعبدالرزاق الفزاني، والإداريون والمدربون في الاتحادات الفرعية للمناطق، والحكام المشاركون في البطولة.

يشارك 48 سباحا من 12 منطقة أجرت تصفيتهم، بواقع 3 سباحين من كل فئة، في البطولة من أربعة اتحادات فرعية للمناطق، وهى: بنغازي ومصراتة وزليتن وطرابلس.

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تنويه بطولة السباحة التنشيطية. (فيسبوك)
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