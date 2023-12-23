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18 فريقا في دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 23 ديسمبر 2023, 12:45 مساء
18 فريقا في دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)
دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم. (فيسبوك)
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جرت بجامعة طرابلس، بحضور مدير إدارة النشاط بجامعة طرابلس طلال الحمادي، ورئيس اتحاد طلبة الجامعة مؤيد عاشور، ومندوبي الفرق المشاركة، مراسم قرعة دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم بمشاركة 18 كلية.

وزعت الكليات على مجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى كليات: الاقتصاد واللغات والآداب والقاطع «ج» والتمريض والتقنية الطبية والقانون - طرابلس والزراعة والقانون - جنزور.

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وتشكلت المجموعة الثانية من فرق كليات: الطب البشري والعلوم الصيدلة والقاطع «د» وتقنية المعلومات والشريعة والتربية البدنية والهندسة والفنون والإعلام.

وستكون الانطلاقة بعد غد الإثنين بمباراتين: مباراة الافتتاح التي ستجمع الاقتصاد واللغات، وتعقبها مباراة العلوم والطب البشري.

أما الثلاثاء فيلتقي كلية التمريض مع القاطع «ج»، والأربعاء القاطع «د» يواجه كلية الصيدلة، والخميس كلية الفنون يتبارى مع التقنية الطبية.

دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم. (فيسبوك)
دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم. (فيسبوك)
دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم. (فيسبوك)
دوري كليات جامعة طرابلس لكرة القدم. (فيسبوك)
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