رباعو وسعاية ابديري يهيمنون على بطولة ليبيا لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت في طرابلس بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار، التي شارك فيها 133 رباعا مثلوا أندية: وسعاية ابديري والسويحلي والشرطة وأبوسليم والشباب الوحدوي والأخضر ونجوم قرقارش والظهرة والاتحاد العسكري.

تألق رباعي وسعاية ابديري في مختلف الفئات

وفي فئة البراعم، حقق عبدالرؤوف عبدالله خليفة، لاعب نادي وسعاية ابديري، المركز الأول بعدما حصد 259.151 نقطة، يليه في المركز الثاني إيهاب زوطو من نادي وسعاية ابديري، الذي حصد 238.148 نقطة، وفي المركز الثالث جاء سند محمد الخمسي من نادي وسعاية ابديري بعد حصده 232.329 نقطة.

وفي فئة الشباب، جاء نادي وسعاية ابديري في المركز الأول بعدما حصد 237 نقطة، يليه نادي الظهرة الذي حصد 229 نقطة، ثم نادي الشرطة عقب حصده 221 نقطة.

وجاء في المركز الأول عبدالرؤوف خليفة من نادي وسعاية ابديري، وله 290.151 نقطة، والثاني محمد كارة من نادي السويحلي، وله 283.659 نقطة، والثالث عدي السنوسي من نادي الشرطة، وله 279.132 نقطة.

أما في فئة الناشئين ففاز بالمركز الأول نادى وسعاية ابديري، وله 239 نقطة، والثاني نادي السويحلي، وله 238 نقطة، والثالث نادي أبوسليم، وله 225 نقطة.

وجاء في المركز الأول محمد غلام من نادي أبوسليم، وله 385.455 نقطة، والثاني محمد علي شلابى من نادي وسعاية ابديري، وله 368.562 نقطة، والثالث شاهين داود من نادي الشرطة، وله 227.240 نقطة.

أما في فئة الكبار فكان المركز الأول من نصيب نادى وسعاية ابديري، وله 248 نقطة، والثاني نادي السويحلي، وله 224 نقطة، والثالث نادي الشرطة، وله 222 نقطة.

أما أفضل ثلاثة رباعين في فئة الكبار فهم: عمر العجيمي من نادي الشرطة، وله 391.639 نقطة، والثاني محمد غلام من نادي أبوسليم، وله 384.455 نقطة، والثالث محمد شلابي من نادي وسعاية ابديري، وله 368.562 نقطة.

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وقد شهدت البطولة تسجيل سبعة أرقام ليبية، حيث سجل اللاعب الواعد عبدالرؤوف عبدالله خليفة من نادي وسعاية ابديري من مواليد 2010، الذي شارك في وزن 61 كلغ - براعم، أرقاما جديدة، وحطم أرقامه السابقة بفارق 14 كلغ. ففي الخطف سجل 88 كلغ، وفي النتر 102 كلغ، وفي المجموع سجل 190 كلغ.

كما نجح الرباع إيهاب زوطو من نادي وسعاية ابديري، مواليد 2009 الذي شارك فى وزن 73 كلغ - براعم، في تحطيم الأرقام المسجلة باسم رباع أبوسليم معاذ المزوغي بفارق 15 كلغ، مسجلا 80 كلغ في الخطف، وفي النتر 100 كلغ، وفي المجموع سجل 180 كلغ.

وفى الناشئين، حطم رباع وسعاية ابديري محمد علي شلابى رقمه السابق في رفعة النتر بفارق 2 كلغ، مسجلا 147 كلغ.