أين تذهب أموال الاتحاد الدولي لتطوير البنية التحتية الرياضية؟

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

في إطار سياسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مساعدة مختلف الدول على تطوير بنيتها الرياضية التحتية، وذلك بتوزيع جزء من العائدات المالية الضخمة التي تجنيها أكبر منظمة دولية لكرة القدم من وراء البطولات المتعددة التي تقوم بتنظيمها، تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم منحة من «فيفا» قدرها ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو بهدف استغلالها في إقامة عدد من المنشآت الرياضية الحديثة في ليبيا لتواكب التطور المتواصل على صعيد البنية التحتية الرياضية.

تعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الليبية التي يتحصل فيها الاتحاد الليبي لكرة القدم على مبلغ كبير من نظيره الدولي، إذ لم يسبق له أن تحصل على مبلغ مماثل لبناء مركز للمنتخبات الوطنية يضم ملاعب صغيرة وفندقاً، ومركزاً للطب الرياضى، وقاعة اجتماعات، ويأتي هذا المشروع لإقامة مركز للمنتخبات الوطنية الليبية ضمن برامج الدعم التى يقدمها «فيفا» لعديد الاتحادات الأهلية حول العالم.

لا توضيحات من الاتحاد الليبي

من جانبه، لم يقدم حتى الآن الاتحاد الليبي أي توضيحات عن هذا المبلغ وهل جرى تحويله كاملاً، ومتى سيجري البدء في تنفيذ مركز المنتخبات، وكم من الوقت سيستغرقه تنفيذ المشروع فى ظل غياب الشفافية في التعامل مع العديد من أمور الاتحاد المهمة من خلال تجاهل عقد المؤتمرات الصحفية وعدم توضيح حقائق كثيرة للوسط الرياضي.

- للاطلاع على العدد 422 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وليس جديداً أن يدعم «فيفا» الاتحاد الليبي شأنه في ذلك شأن كثير من الاتحادات حول العالم منذ برنامج الهدف سنة 2006، وهو برنامج كان يهدف لبناء مركز في كل دولة خاصة الدول التي هي بحاجة لهذه المراكز لتطوير اللعبة، حيث كان الاتحاد الليبي يتحصل على مبلغ ربع مليون دولار من برنامج الهدف من 2006 وحتى العام 2014 عندما رفع «فيفا» القيمة إلى مليون دولار سنوياً لجميع اتحادات العالم، لكنه اشترط على كل الاتحادات تقديم تقرير سنوي عن كيفية صرف المبالغ، حيث تطلب إقامة برامج التطوير الإداري والكرة النسائية وتطوير التحكيم وإقامة برامج الطب الرياضي وتقديم جزء من المبلغ نقداً وجزء آخر كتغطية لمصاريف برامج التطوير.

تساؤلات بشأن الأموال المخصصة للاتحاد طيلة 18 عاما

إن ما حدث يفرض عديد الأسئلة المشروعة ومنها: هل استفاد الاتحاد الليبي خلال ثمانية عشر عاماً تقريباً من هذه المبالغ التي تجاوزت الخمسة عشر مليون دولار؟ وكيف سيستفيد من برنامج الدعم الخاص الجديد بخصوص بناء مركز للمنتخبات الوطنية. المؤكد أنه في ظل غياب الشفافية تغيب كثير من المعلومات حول علاقة اتحاد الكرة الليبي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه لا أحد يعرف هل قام اتحاد الكرة بتطوير برامج التأهيل الإداري والفني أم لا.

- للاطلاع على العدد 422 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويبدو أن اتحاد الكرة يتعمد عدم الحديث عن هذه الأمور، هي سياسة لم يبتدعها الاتحاد الحالي، بل هي متوارثة من اتحادات سابقة، خاصة غياب المؤتمرات الصحفية التي توضح للرأي العام بعض التفاصيل الغائبة والإجابة عن أسئلة الصحفيين حول هذه الأمور، خاصة أن اتحادات كثيرة في العالم استفادت من هذه المبلغ وأقامت برامج تطوير وقامت ببناء مراكز رياضية، وهناك من قام بتشييد فنادق وملاعب بهذه المبالغ عبر سنوات طويلة.

لقطة من مباراة المنتخب الوطني مع ليبيريا. (أرشيفية: الإنترنت)