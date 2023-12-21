بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت حلقة برنامج «ملعب الوسط» الذي تبثه قناة الوسط «wtv» بالتحليل الدقيق التفاصيل الفنية لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، وبصفة خاصة مباراة «ديربي» بنغازي التي جمعت فريقي الأهلي بنغازي والنصر بملعب شهداء بنينا ضمن مواجهات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالدوري الممتاز «دورينا».

الأهلي بنغازي الأكثر استحواذا

وأظهرت الأرقام والإحصاءات الدقيقة التي استعرضها برنامج «ملعب الوسط» أن الأهلي بنغازي سدد الكرة باتجاه النصر 11 مرة مقابل تسع تسديدات للنصر، وبلغت نسبة استحواذ الأهلي بنغازي 57% مقابل 43% للنصر، كما تحصل لاعبو الأهلي بنغازي على ثلاثة إنذارات مقابل خمسة للنصر، وبلغ عدد التمريرات التي نفذها فريق الأهلي بنغازي 425 تمريرة مقابل 327 للنصر.

وكشفت تحليل برنامج «ملعب الوسط» أن النصر بدأ اللقاء بطريقة 4-2-3-1، معتمدا على اللعب على الأطراف والضغط في وسط الملعب، ويمكن أن تتحول طريقة اللعب على حساب اتجاه اللعب.. ففي الحالة الدفاعية تتحول إلى 4-5-1، وفي الحالة الهجومية تتحول إلى 4-3-3.

وبعدما بدأ الأهلي بنغازي يمارس الضغط الهجومي تراجع النصر وشكل تكتلا دفاعيا مع اعتماده على الهجمات العكسية وهو أمر تكتيكي طبيعي.

أما الأهلي بنغازي فبدأ بالطريقة نفسها التي اتبعها النصر وهي 4-2-3-1 مع الاعتماد بالكرة عن طريق علي يوسف وهو ما أسفر عن خطورة كبيرة على النصر.

كما أظهرت الأرقام الدقيقة لإحصاءات مباراة «ديربي» بنغازي أن لاعبي الأهلي بنغازي استحوذوا على الكرة في الثلث الدفاعي لملعبهم بنسبة 54% وفي وسط الملعب استحوذوا على الكرة بنسبة 33% أما الاستحواذ في الثلث الهجومي فقد بلغت نسبته 13%.

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وفي المقابل، فقد بلغت نسبة استحواذ لاعبي النصر على الكرة في الثلث الدفاعي لملعبهم 55%، وفي وسط الملعب بلغت نسبة استحواذهم على الكرة 26%، وفي الشق الهجومي استحوذوا على الكرة بنسبة 19% أي بفارق 6% عن لاعبي الأهلي بنغازي.

أما الخريطة الحرارية للاعبي المباراة، فقد بينت أن قوة النصر تكمن في لاعبي الأطراف، وفي المقابل اعتمد الأهلي بنغازي على اللعب في وسط الملعب.