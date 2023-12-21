  • Alwasat News
Atwasat

بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 06:24 مساء
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»
لقطة مثبتة من فيديو برنامج «ملعب الوسط» (قناة الوسط)
alwasat radio

تناولت حلقة برنامج «ملعب الوسط» الذي تبثه قناة الوسط «wtv» بالتحليل الدقيق التفاصيل الفنية لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، وبصفة خاصة مباراة «ديربي» بنغازي التي جمعت فريقي الأهلي بنغازي والنصر بملعب شهداء بنينا ضمن مواجهات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالدوري الممتاز «دورينا».

الأهلي بنغازي الأكثر استحواذا
وأظهرت الأرقام والإحصاءات الدقيقة التي استعرضها برنامج «ملعب الوسط» أن الأهلي بنغازي سدد الكرة باتجاه النصر 11 مرة مقابل تسع تسديدات للنصر، وبلغت نسبة استحواذ الأهلي بنغازي 57% مقابل 43% للنصر، كما تحصل لاعبو الأهلي بنغازي على ثلاثة إنذارات مقابل خمسة للنصر، وبلغ عدد التمريرات التي نفذها فريق الأهلي بنغازي 425 تمريرة مقابل 327 للنصر.

وكشفت تحليل برنامج «ملعب الوسط» أن النصر بدأ اللقاء بطريقة 4-2-3-1، معتمدا على اللعب على الأطراف والضغط في وسط الملعب، ويمكن أن تتحول طريقة اللعب على حساب اتجاه اللعب.. ففي الحالة الدفاعية تتحول إلى 4-5-1، وفي الحالة الهجومية تتحول إلى 4-3-3.

وبعدما بدأ الأهلي بنغازي يمارس الضغط الهجومي تراجع النصر وشكل تكتلا دفاعيا مع اعتماده على الهجمات العكسية وهو أمر تكتيكي طبيعي.

أما الأهلي بنغازي فبدأ بالطريقة نفسها التي اتبعها النصر وهي 4-2-3-1 مع الاعتماد بالكرة عن طريق علي يوسف وهو ما أسفر عن خطورة كبيرة على النصر.

كما أظهرت الأرقام الدقيقة لإحصاءات مباراة «ديربي» بنغازي أن لاعبي الأهلي بنغازي استحوذوا على الكرة في الثلث الدفاعي لملعبهم بنسبة 54% وفي وسط الملعب استحوذوا على الكرة بنسبة 33% أما الاستحواذ في الثلث الهجومي فقد بلغت نسبته 13%.

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مباريات الأسبوعين السادس والسابع في «دورينا»

وفي المقابل، فقد بلغت نسبة استحواذ لاعبي النصر على الكرة في الثلث الدفاعي لملعبهم 55%، وفي وسط الملعب بلغت نسبة استحواذهم على الكرة 26%، وفي الشق الهجومي استحوذوا على الكرة بنسبة 19% أي بفارق 6% عن لاعبي الأهلي بنغازي.

أما الخريطة الحرارية للاعبي المباراة، فقد بينت أن قوة النصر تكمن في لاعبي الأطراف، وفي المقابل اعتمد الأهلي بنغازي على اللعب في وسط الملعب.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة...
قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر

قناة «الوسط» تنظم ندوة «الذاكرة الوطنية: محطات من تاريخ ليبيا» الأحد 24 ديسمبر
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة

«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»

بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟

هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة

موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة
«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه نظيره المصري استعدادا للبطولة العربية
اليوم.. المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه نظيره المصري استعدادا ...
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. ...
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة ...
بمشاركة ليبيا.. إعلان جدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة
بمشاركة ليبيا.. إعلان جدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
المزيد
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» ......
التعاون يفوز على الصقور ويزاحم النصر على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا»
التعاون يفوز على الصقور ويزاحم النصر على صدارة المجموعة ......
التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في ......
بمشاركة ليبيا.. إعلان جدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة
بمشاركة ليبيا.. إعلان جدول مباريات البطولة العربية لكرة ......
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع ......
المزيد