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التعاون يفوز على الصقور ويزاحم النصر على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 06:17 مساء
التعاون يفوز على الصقور ويزاحم النصر على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا»
لقطة مثبتة من فيديو مباراة التعاون والصقور بالدوري الممتاز الخميس 21 ديسمبر 2023 (فيسبوك)
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حقق التعاون فوزا مهما على الصقور بهدف من دون رد في المباراة التي أقيمت، عصر اليوم الخميس، على ملعب 10 يونيو بأجدابيا في افتتاح الجولة السابعة من المجموعة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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سجل هدف المباراة الوحيد جونيور في الدقيقة 57 من زمن اللقاء، عندما توغل داخل منطقة جزاء الصقور من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الصقور.

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بهذا الفوز يحصد التعاون ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيده إلى 12 نقطة ويتساوى موقتا مع النصر متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى من «دورينا»، أما الصقور فبقي رصيده عند ثلاث نقاط.

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