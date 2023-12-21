التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا البشائر والملعب الليبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم الخميس بملعب الشموع ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

البشائر يتقدم والملعب الليبي يتعادل

تقدم البشائر بهدف في الدقيقة 35 أحرزه محمد البرقلي من ضربة رأسٍ حول بها ركلة ركنية إلى الشباك مستغلا الخروج الخاطئ لحارس مرمى الملعب الليبي.

وفي الدقيقة 79 أدرك الملعب الليبي التعادل بهدف أحرزه محمد خالد الذي تابع تسديدة قوية ارتدت من العارضة ليودع الكرة في الشباك.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الملعب الليبي إلى سبع نقاط، كما ارتفع رصيد البشائر إلى أربع نقاط



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