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المنتخب الوطني المدرسي يتوج بكأس وذهبية تصفيات شمال أفريقيا و100 ألف دولار

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 05:41 مساء
المنتخب الوطني المدرسي يتوج بكأس وذهبية تصفيات شمال أفريقيا و100 ألف دولار
المنتخب الوطني المدرسي لدى تتويجه بكأس التصفيات الأفريقية (فيسبوك)
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توج منتخب ليبيا المدرسي تحت 17 عاما بكأس تصفيات منطقة شمال أفريقيا والميدالية الذهبية للتصفيات، بعد فوزه على نظيره المصري، في المباراة التي جمعتهما في مدينة 30 يونيو الرياضية بالقاهرة، بهدف للا شىء أحرزه الزبير محمد.

منتخب ليبيا في صدارة التصفيات
وفي ضوء هذه النتيجة، تصدر منتخب ليبيا الترتيب النهائي للتصفيات، وتوج بالكأس والميدالية الذهبية، بعدما جمع فى رصيده أربع نقاط، وتحصل على مئة ألف دولار، وضمن تأهله إلى نهائيات بطولة أفريقيا المدرسية التي ستقام في أبريل.

أما المركز الثاني والميدالية الفضية فكانت من نصيب منتخب مصر، الذي جمع ثلاث نقاط، ليتحصل على 75 ألف دولار، بينما نال منتخب المغرب الميدالية البرونزية، وخمسين ألف دولار، بعدما حصل على نقطة واحدة.

وفى بطولة الإناث تحت 15 عاما، توج منتخب فتيات المغرب باللقب وحصل على كأس البطولة، وتحصل على مئة ألف دولار، وضمن تأهله لنهائيات بطولة أفريقيا المدرسية أبريل المقبل. بينما نالت فتيات مصر الميدالية الفضية و75 ألف دولار، ونال منتخب فتيات ليبيا الميدالية البرونزية وخمسين ألف دولار.

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وتوجت بجائزة هدافة البطولة المغربية مريم أوبلا برصيد ثمانية أهداف. كما حصلت على جائزة أفضل حارسة مرمى المغربية فرح العمراني.

رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني يشهد تتويج المنتخب الوطني المدرسي بلقب التصفيات الأفريقية (فيسبوك)
رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني يشهد تتويج المنتخب الوطني المدرسي بلقب التصفيات الأفريقية (فيسبوك)
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