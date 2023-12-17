المنتخب الوطني لكرة اليد يستعد للمشاركة في البطولة الأفريقية بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تدريباته اليومية بقاعة 17 فبراير في مدينة طرابلس، استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية للرجال التي تنظمها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل على ملاعب مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

المنتخب الوطني لكرة اليد يركز على الجانبين البدني والفني

ويركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد على الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية للاعبين، مع تخصيص فقرات للتدريبات الخططية والفنية، استعدادًا لمواجهة أفضل منتخبات القارة في البطولة الأفريقية.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني لكرة اليد ضمن منتخبات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات المغرب والجزائر والجابون، علمًا بأن منتخب الجزائر يعد أحد المرشحين الدائمين للفوز باللقب الأفريقي.

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يذكر أن الفائز بالبطولة الأفريقية لكرة اليد يتأهل مباشرة لتمثيل القارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنظمها العاصمة الفرنسية باريس صيف العام 2024.