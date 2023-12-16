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قناة الوسط «Wtv» تعلن عن الاستوديو التحليلي لنزال البطل سعد الفلاح وكانديلاكي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 09:03 مساء
قناة الوسط «Wtv» تعلن عن الاستوديو التحليلي لنزال البطل سعد الفلاح وكانديلاكي
تنويه الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الملاكم الليبي سعد الفلاح أمام منافسه البريطاني كانديلاكي، السبت 16 ديسمبر 2023. (قناةالوسط)
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أعلنت قناة الوسط «Wtv» أن الاستوديو التحليلي الخاص بالنزال المرتقب بين البطل الليبي سعد الفلاح ومنافسه الجورجي كانديلاكي، سينطلق في تمام الحادية عشرة إلا الربع من مساء اليوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس.

الاستوديو يتضمن معلومات فنية عن النزال
وقالت قناة الوسط «Wtv» عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي أن المذيع مراد الدخيل سيقوم بتقديم الاستوديو التحليلي، كما سيتواجد بالاستوديو المحلل الدولي عبدالحكيم عمار، وسيقوم كمال بن منا بالتعليق على النزال، وسيتضمن الأستوديو معلومات فنية عن النزال والبطل الليبي سعد الفلاح ومنافسه كانديلاكي.

يذكر أن المجلس العالمي للملاكمة «WBC» يقوم بتنظيم النزال بين البطل الليبي سعد الفلاح وكانديلاكي.

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وفي تصريح أدلى به ليث الفلاح مدير أعمال البطل الليبي لـ«بوابة الوسط»، قال إن البطل سعد الفلاح معنوياته عاليه ويواصل تدريباته منذ أكثر من شهر تحت إشراف مدربه الجديد الفرنسي من أصول مغربيه عزيز الحلب.

ترددات قناة الوسط:
- التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
- التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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