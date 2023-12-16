بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة تصل القاهرة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة إلى القاهرة للدخول في معسكر قصير تأهبا للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة التي تنطلق في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري بمصر.

المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على أندية المنطقة الشرقية

وقبل السفر إلى مصر خاض المنتخب الوطني لكرة السلة مباراة ودية فاز فيها على فريق مختلط من أندية المنطقة الشرقية بنتيجة 101 – 88، وذلك في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى مصر.

واستعد المنتخب الوطني لكرة السلة بقياد المدير الفني اللبناني فؤاد أبوشقرة للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة من خلال معسكر محلي وآخر خارجي في تونس.

واختار المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة فؤاد أبوشقرة 14 لاعبا لتمثيل ليبيا في البطولة العربية لكرة السلة، هم: محمد الساعدي ومحمد أبوزقية وعبدالسلام الراشدي وعلي الزناتي وأحمد الفلاح وعبدالقادر رزق وعلي ناجي وأدريس زيو وسفيان الشويهدي وإسماعيل الجهمي وأنيس المنصوري وغيث الرحمن مفتاح ونسيم بدروش ومحسن العكرمي.

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يذكر أن البطولة العربية لكرة السلة تشهد مشاركة عشر دول هي: ليبيا ومصر والإمارات والكويت والجزائر وتونس والمغرب والأردن وموريتانيا والصومال.