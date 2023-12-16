تعادل مثير في «ديربي» بنغازي.. والأنوار يعود من طبرق بفوز ثمين بـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مباراة الأهلي بنغازي والنصر بتعادل مثير بين الفريقين بنتيجة هدف مقابل هدف في مباراة «ديربي» مدينة بنغازي التي أقيمت عصر السبت على ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»

ندية في الشوط الأول من «ديربي» بنغازي

اتسمت بالندية وتقاسم الفريقان السيطرة على شوطي اللقاء، حيث تسيد النصر الشوط الأول، فيما كانت السيطرة للأهلي بنغازي في الشوط الثاني.

خلال مجريات الشوط الأول تمكن فريق النصر من امتلاك منطقة الوسط ونجح في تنويع اللعب ما بين الكرات القصيرة من الوسط وعلى الأجنحة، ومن خلال الضغط المستمر على لاعبي الأهلي بنغازي استطاع جناح النصر السريع محمد الطبال من استخلاص الكرة من الترهوني لاعب الأهلي بنغازي وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت الشباك محرزا هدف النصر الوحيد في المباراة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني ونتيجة للتغييرات التي قام بها مدرب فريق الأهلي بنغازي بإدخال جمعة أبورقيقة وسالم المسلاتي «روما»، تحسن أداء فريق الأهلي بنغازي على الرغم من أن فريق النصر أضاع عدة فرص في هذه الشوط، ومن ركلة جزاء نجح فريق الأهلي بنغازي في تعديل النتيجة عن طريق مهاجمه زكريا المنصوري بهدف في الدقيقة 77.

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وعقب هدف التعادل لم ينجح أي من الفريقين في إضافة مزيد الأهداف على الرغم من الفرص التي أتيحت لكل منهما؛ لينتهي «ديربي» بنغازي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة عزز النصر صدارته للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، كما ارتفع رصيد الأهلي بنغازي إلى ثماني نقاط في الترتيب الثالث بين فرق المجموعة الأولى لـ«دورينا».

فوز الأنوار على الصقور بـ«دورينا»

وفي مباراة ثانية التي أقيمت في التوقيت نفسه على ملعب مدينة طبرق بين الصقور وضيفه الأنوار، تمكن الأنوار من حسم اللقاء لمصلحته بهدف دون رد.

الشوط الأول انتهى سلبيا على الرغم من عديد الفرص التي أتيحت لكلا الفريقين، وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى استطاع المهاجم المخضرم عبدالسلام الفيتوري من تسجيل هدف ثمين لفريق الأنوار من انفراد تام بمرمى الصقور، ليعود الأنوار بثلاث نقاط ثمينة من ملعب طبرق.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأنوار إلى أربع نقاط، فيما توقف رصيد الصقور عند ثلاث نقاط.

لقطة مثبتة من فيديو مباراة الصقور والأنوار بالدوري الممتاز السبت 16 ديسمبر 2023