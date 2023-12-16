  • Alwasat News
Atwasat

تعادل مثير في «ديربي» بنغازي.. والأنوار يعود من طبرق بفوز ثمين بـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 16 ديسمبر 2023, 05:36 مساء
تعادل مثير في «ديربي» بنغازي.. والأنوار يعود من طبرق بفوز ثمين بـ«دورينا»
لقطة مثبتة من فيديو مباراة النصر والأهلي بنغازي بالدوري الممتاز السبت 16 ديسمبر 2023
alwasat radio

انتهت مباراة الأهلي بنغازي والنصر بتعادل مثير بين الفريقين بنتيجة هدف مقابل هدف في مباراة «ديربي» مدينة بنغازي التي أقيمت عصر السبت على ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»

ندية في الشوط الأول من «ديربي» بنغازي
اتسمت بالندية وتقاسم الفريقان السيطرة على شوطي اللقاء، حيث تسيد النصر الشوط الأول، فيما كانت السيطرة للأهلي بنغازي في الشوط الثاني.

خلال مجريات الشوط الأول تمكن فريق النصر من امتلاك منطقة الوسط ونجح في تنويع اللعب ما بين الكرات القصيرة من الوسط وعلى الأجنحة، ومن خلال الضغط المستمر على لاعبي الأهلي بنغازي استطاع جناح النصر السريع محمد الطبال من استخلاص الكرة من الترهوني لاعب الأهلي بنغازي وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت الشباك محرزا هدف النصر الوحيد في المباراة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني ونتيجة للتغييرات التي قام بها مدرب فريق الأهلي بنغازي بإدخال جمعة أبورقيقة وسالم المسلاتي «روما»، تحسن أداء فريق الأهلي بنغازي على الرغم من أن فريق النصر أضاع عدة فرص في هذه الشوط، ومن ركلة جزاء نجح فريق الأهلي بنغازي في تعديل النتيجة عن طريق مهاجمه زكريا المنصوري بهدف في الدقيقة 77.

- شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
الاتحاد يستنكر الاعتداء على جماهيره قبل مواجهة الملعب الليبي بـ«دورينا»

وعقب هدف التعادل لم ينجح أي من الفريقين في إضافة مزيد الأهداف على الرغم من الفرص التي أتيحت لكل منهما؛ لينتهي «ديربي» بنغازي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة عزز النصر صدارته للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، كما ارتفع رصيد الأهلي بنغازي إلى ثماني نقاط في الترتيب الثالث بين فرق المجموعة الأولى لـ«دورينا».

فوز الأنوار على الصقور بـ«دورينا»
وفي مباراة ثانية التي أقيمت في التوقيت نفسه على ملعب مدينة طبرق بين الصقور وضيفه الأنوار، تمكن الأنوار من حسم اللقاء لمصلحته بهدف دون رد.

الشوط الأول انتهى سلبيا على الرغم من عديد الفرص التي أتيحت لكلا الفريقين، وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى استطاع المهاجم المخضرم عبدالسلام الفيتوري من تسجيل هدف ثمين لفريق الأنوار من انفراد تام بمرمى الصقور، ليعود الأنوار بثلاث نقاط ثمينة من ملعب طبرق.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأنوار إلى أربع نقاط، فيما توقف رصيد الصقور عند ثلاث نقاط.

لقطة مثبتة من فيديو مباراة الصقور والأنوار بالدوري الممتاز السبت 16 ديسمبر 2023
لقطة مثبتة من فيديو مباراة الصقور والأنوار بالدوري الممتاز السبت 16 ديسمبر 2023
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والبريطاني كانديلاكي

الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والبريطاني ...
ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات

ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.. أرضية جديدة لتجارة المخدرات
«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول

«التضخم» يلزم رئيسة البنك المركزي التركي للإقامة مع والدها في اسطنبول
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟

كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين

القهوة والشوفان للتخلص من تجاعيد العين
تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات

تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات
توظيف وحدات الإضاءة بأنواعها في ديكور البيت

توظيف وحدات الإضاءة بأنواعها في ديكور البيت
71 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة ومخاوف من مجزرة جديدة في مستشفى كمال عدوان

71 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة ومخاوف من مجزرة جديدة في ...
الاحتلال يقتل رهائن إسرائيليين.. وواشنطن: «خطأ مأساوي»

الاحتلال يقتل رهائن إسرائيليين.. وواشنطن: «خطأ مأساوي»
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي

مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي
كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28

كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء

الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس

بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فريق الهلال يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت بكأس الكونفدرالية
فريق الهلال يغادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت بكأس ...
تعادل مثير في «ديربي» بنغازي.. والأنوار يعود من طبرق بفوز ثمين بـ«دورينا»
تعادل مثير في «ديربي» بنغازي.. والأنوار يعود من طبرق بفوز ثمين ...
المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة يفوز على تونس ببطولة القدس الدولية
المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة يفوز على تونس ببطولة القدس ...
بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة تصل القاهرة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية
بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة تصل القاهرة استعدادا للمشاركة في ...
الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والبريطاني كانديلاكي
الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ملامح المستقبل
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ......
المزيد
المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام نظيره المصري بالبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام ......
توصيات مهمة في ختام المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية البدنية
توصيات مهمة في ختام المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية ......
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يجهز لتنظيم دورة الألعاب الجامعية الأولى
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يجهز لتنظيم دورة الألعاب ......
الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والبريطاني كانديلاكي
الليلة.. قناة الوسط «Wtv» تنقل نزال الملاكم الليبي سعد ......
بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة تصل القاهرة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية
بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة تصل القاهرة استعدادا للمشاركة......
المزيد