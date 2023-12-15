الاتحاد يفوز على الملعب الليبي بهدفين ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

حصد فريق الاتحاد أول فوز له في الدوري الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على الملعب الليبي بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النهر الصناعي ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الاتحاد يفتتح التسجيل في الوقت بدل الضائع

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى أربع نقاط حصدها بعدما خاض ست مباريات في الموسم الجديد من «دورينا»، بينما توقف رصيد الملعب الليبي عند ست نقاط.

سجل الهدف الأول وليد الميرغني من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.

وقبل انتهاء الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول حصل فريق الملعب الليبي على فرصة ذهبية لإحراز هدف التعادل بعدما تحصل على ركلة جزاء تصدى لها شكيب رويش الذي أخطأ في تنفيذ الركلة ليقوم الحكم بإلغائها واحتساب ركلة حرة غير مباشرة على الملاعب الليبي، وفي الشوط الثاني تمكن رييس من إحراز الهدف الثاني للاتحاد من انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين.

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وقبيل انطلاق المباراة سادت أجواء من الفوضى في محيط ملعب النهر الصناعي بعدما جرى إطلاق النار على جماهير نادي الاتحاد بهدف منعها من دخل الملعب، وهو ما حدث بالفعل حيث بقيت مدرجات جماهير الاتحاد خالية من الجماهير طوال زمن اللقاء.