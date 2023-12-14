شاهد.. رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تشيد بالتنظيم الليبي لبطولة الناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بشرى حجيج الشكر إلى ليبيا ممثلة في الحكومة ووزارة رياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد الليبي للكرة الطائرة على الجهد المتميز المبذول في تنظيم البطولة الأفريقية الأولى لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عاما المقامة حاليا في مدينة مصراتة.

ليبيا تستطيع تنظيم البطولات الأفريقية للكبار

وقالت بشرى ججيج في تصريحات لحساب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إن ليبيا أظهرت بوضوح قدرتها على تنظيم أحداث رياضية على مستوى الكبار، وتساءلت: لماذا لا تستقبل ليبيا البطولات الأفريقية للأندية أو أمم أفريقيا على مستوى الكبار؟.

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وتوجد رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بشرى حجيج حاليا في مدينة مصراتة لحضور فعاليات البطولة الأفريقية الأولى لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عاما. كان في استقبال بشرى حجيج لدى وصولها إلى مصراتة أمس الأربعاء، رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، ورئيس لجنة المنتخبات خيري دوه.