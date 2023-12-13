المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه فريقا مختلطا من لاعبي المنطقة الشرقية.. غدا

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، غدا الخميس، مباراة ودية مع فريق مختلط من أندية المنطقة الشرقية، ليختتم بها تجمعه التدريبي القصير المقام في مدينة بنغازي، قبل التحول إلى العاصمة المصرية القاهرة.

منتخب كرة السلة يواجه فريقا من المحليين والمحترفين

وأعلن حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الفريق المختلط من لاعبي أندية المنطقة الشرقية سيتكون من لاعبين محليين ومحترفين، هم لاعبو فريق المروج: إبراهيم عبدو ومحمد الصفراني وإسماعيل عثمان والصربي نيكولا ورواد يوسف، ولاعبو فريق الهلال: وجدي الراشد ومحمد ماسنجا ومحمد الأوجلي ويوسف الأوجلي، ولاعبو فريق النصر: نور الدين المحمودي وطارق البيجو ومحمد الجالي ومعتصم بن حميد، ولاعبو فريق الأهلي بنغازي: المحترف دياباتيه وعبدالله السوكني ومحمود سعيد.

وأوضح حساب اتحاد كرة السلة أن الفريق المختلط من لاعبي أندية المنطقة الشرقية سيقوده المدرب أحمد التركي، مدرب فريق الهلال، ويساعده توفيق جبريل من فريق المروج.

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ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للمشاركة في البطولة العربية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر إلى 3 يناير المقبل، إلى جانب عشرة منتخبات، هى: ليبيا ومصر والإمارات والكويت والجزائر وتونس والمغرب والأردن وموريتانيا والصومال.