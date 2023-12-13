شاهد.. مدرب طائرة ليبيا: التحضيرات لبطولة أفريقيا ممتازة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير الفني للمنتخب الليبي للكرة الطائرة منعم بن سليم عقب أول فوز في البطولة على حساب الكاميرون «التحضيرات للبطولة جاءت ممتازة جداً، وأنا سعيد بهذه الانطلاقة».

وأضاف «أتمنى أن نواصل هذا التفوق الذي ظهر أمام منتخب قوي وكبير بحجم المنتخب الكاميروني الذي أظهر في أوقات كثيرة من المباراة ندية وقوة، إلا أن نجوم المنتخب الليبي كانوا في الموعد ومحل ثقة في تقديم صورة مشرفة للكرة الطائرة في ليبيا، متسلحين بدعم الأرض والجمهور في البطولة الأفريقية الكبيرة».

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وتتواصل بنجاح بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاماً بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة في نسختها الأولى.

وانتهت مباراة الافتتاح بفوز مصر على تونس بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، كانت نتائجها على النحو الآتي (25-17، 25-18، 25-22)، وفوز منتخب ليبيا «فرسان المتوسط» على «أسود» الكاميرون بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-10، 25-21، 25-16).