  • Alwasat News
Atwasat

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 01:24 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
ملعب المدينة الرياضية في الإطار الأيمن وخليفة بن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

ناقش مجلس الوزراء إمكان تشييد ثلاثة ملاعب كبيرة تتماشى مع روح العصر، وفي الوقت نفسه فكر في تشكيل إدارة جديدة لمتابعة هذه المشروعات حتى نهايتها ومن ثم الإشراف عليها، وذلك بسبب فساد في الإدارة المسؤولة حاليا عن المنشآت الرياضية، وقد تدخل الإعلام الرياضي أيضا على الخط وناقش الفكرة الجديدة للمشروع، وفسر البعض ذلك بأنه خلق وظائف جديدة للأصحاب والأحباب، وبعض السذج طالب بإحالة المشروعات إلى البلديات التي ما زالت لم تجد حلولا للكثير من مشاكلها الداخلية، على الرغم من توافر الإمكانات المادية، والبعض الآخر طالب بضرورة وجود الرقابة على المشروعات وأن يقدم المدان إلى القضاء.

وفي الحقيقة إن المشكلة ليست في الرياضة فقط بل في معظم المرافق، لأن الناس طغت عليها الحياة المادية ولم نعد نجد من يحلل أو يحرم إلا القليل، والسبب بالطبع غياب الدولة المتكامل وعدم وجود المجتمع المدني الذي يسهم في متابعة ما يحدث في بلاده، وتتحول الأحزاب الوهمية الـ200 إلى واقع حقيقي له نشاطاته الفعلية، ويكون للقضاء قرار الفصل وليس كما حدث مع اتحاد عام الكرة الذي يباشر في صلاحياته على الرغم من قرار القضاء ببطلان الانتخابات التي جاءت به.

- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
- دورة الألعاب الآسيوية.. وتوقف حال الرياضة الليبية من زاوية خليفة بن صريتي عبر «بوابة الوسط»

إن في ليبيا كثير من الوجوه الشريفة التي تحب الوطن وتخاف الله لكنها ابتعدت خوفا من تشويهها إذا رفضت المشاركة في العمولات والصفقات، عموما إن إنشاء ثلاثة ملاعب عصرية مكسب كبير للرياضة في بلادنا حتى لو جرت سرقة قيمة أحد الملاعب، إخوتي في الإعلام تفاءلوا خيرا رغم قتامة المشهد فسوف تقام الانتخابات مهما طال الزمن وتشكل الحكومة والسلطات التشريعية والقضائية التي لا لأحد سلطة عليها، وعندها سوف يجرى التداول السلمي على السلطة وتقوم دولة القانون وحماية حقوق المواطن، ولم يعد رئيس الحكومة قادرا على منح الاتحاد العام والأندية كل سداسي الملايين دون متابعة أين تذهب وهل وصلت فعلا إلى مستحقيها؟

ما زال يحدونا الأمل بأن الأجيال القادمة سوف تسعد بمقدرات بلادها من خلال مشاريع حيوية تعود بالنفع على الجميع، أخيرا إن الإنجاز الذي شاهدته بملعب المدينة الرياضية في بنغازي لا يوجد له مثيل في القارة السمراء، وكم أتمنى أن تشكل له لجنة للإشراف عليه لعدة سنوات من مهندسين لم تتلطخ أيديهم بالحرام، وليس عيبا الاستعانة بالعنصر الأجنبي ولو لفترة محددة إلى أن يجسد حب الوطن إلى حقيقة في سلوكياتنا والخوف من الله، ولكم مني كل التحيات وتحيا الرياضة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية

بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة ...
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة ...
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟

«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي اتحاد

رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي...
«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو

«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة

وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في...
جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة

جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة
«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز ليبيا ومصر في افتتاح «أفريقية الطائرة» للشباب بمصراتة (صور)
فوز ليبيا ومصر في افتتاح «أفريقية الطائرة» للشباب بمصراتة (صور)
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة...
شاهد.. مدرب طائرة ليبيا: التحضيرات لبطولة أفريقيا ممتازة
شاهد.. مدرب طائرة ليبيا: التحضيرات لبطولة أفريقيا ممتازة
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مباريات الأسبوعين السادس والسابع في «دورينا»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مباريات الأسبوعين السادس والسابع في ...
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ملامح المستقبل
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ......
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس ......
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة ......
المزيد
المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه فريقا مختلطا من لاعبي المنطقة الشرقية.. غدا
المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه فريقا مختلطا من لاعبي ......
المنتخب الوطني لناشئ الكرة الطائرة يفوز على المغرب بالبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني لناشئ الكرة الطائرة يفوز على المغرب بالبطولة ......
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم الرياضة بطرابلس
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتربية البدنية وعلوم ......
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مباريات الأسبوعين السادس والسابع في «دورينا»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مباريات الأسبوعين السادس والسابع......
المزيد