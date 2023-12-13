خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مجلس الوزراء إمكان تشييد ثلاثة ملاعب كبيرة تتماشى مع روح العصر، وفي الوقت نفسه فكر في تشكيل إدارة جديدة لمتابعة هذه المشروعات حتى نهايتها ومن ثم الإشراف عليها، وذلك بسبب فساد في الإدارة المسؤولة حاليا عن المنشآت الرياضية، وقد تدخل الإعلام الرياضي أيضا على الخط وناقش الفكرة الجديدة للمشروع، وفسر البعض ذلك بأنه خلق وظائف جديدة للأصحاب والأحباب، وبعض السذج طالب بإحالة المشروعات إلى البلديات التي ما زالت لم تجد حلولا للكثير من مشاكلها الداخلية، على الرغم من توافر الإمكانات المادية، والبعض الآخر طالب بضرورة وجود الرقابة على المشروعات وأن يقدم المدان إلى القضاء.

وفي الحقيقة إن المشكلة ليست في الرياضة فقط بل في معظم المرافق، لأن الناس طغت عليها الحياة المادية ولم نعد نجد من يحلل أو يحرم إلا القليل، والسبب بالطبع غياب الدولة المتكامل وعدم وجود المجتمع المدني الذي يسهم في متابعة ما يحدث في بلاده، وتتحول الأحزاب الوهمية الـ200 إلى واقع حقيقي له نشاطاته الفعلية، ويكون للقضاء قرار الفصل وليس كما حدث مع اتحاد عام الكرة الذي يباشر في صلاحياته على الرغم من قرار القضاء ببطلان الانتخابات التي جاءت به.

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إن في ليبيا كثير من الوجوه الشريفة التي تحب الوطن وتخاف الله لكنها ابتعدت خوفا من تشويهها إذا رفضت المشاركة في العمولات والصفقات، عموما إن إنشاء ثلاثة ملاعب عصرية مكسب كبير للرياضة في بلادنا حتى لو جرت سرقة قيمة أحد الملاعب، إخوتي في الإعلام تفاءلوا خيرا رغم قتامة المشهد فسوف تقام الانتخابات مهما طال الزمن وتشكل الحكومة والسلطات التشريعية والقضائية التي لا لأحد سلطة عليها، وعندها سوف يجرى التداول السلمي على السلطة وتقوم دولة القانون وحماية حقوق المواطن، ولم يعد رئيس الحكومة قادرا على منح الاتحاد العام والأندية كل سداسي الملايين دون متابعة أين تذهب وهل وصلت فعلا إلى مستحقيها؟

ما زال يحدونا الأمل بأن الأجيال القادمة سوف تسعد بمقدرات بلادها من خلال مشاريع حيوية تعود بالنفع على الجميع، أخيرا إن الإنجاز الذي شاهدته بملعب المدينة الرياضية في بنغازي لا يوجد له مثيل في القارة السمراء، وكم أتمنى أن تشكل له لجنة للإشراف عليه لعدة سنوات من مهندسين لم تتلطخ أيديهم بالحرام، وليس عيبا الاستعانة بالعنصر الأجنبي ولو لفترة محددة إلى أن يجسد حب الوطن إلى حقيقة في سلوكياتنا والخوف من الله، ولكم مني كل التحيات وتحيا الرياضة الليبية.