رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي اتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي محمد راشد أن اتحاده على استعداد للتعاون مع كل الاتحادات لنشر ثقافة الطب الرياضي، كونه أمرًا مهمًا في المجال الرياضي بشكل عام.

وقال راشد في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «وجهت رسالة إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم بوجود 80 طبيبًا متحصلين على دبلوم الطب وعلى استعداد للتعاون مع الجميع».

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وأضاف راشد قائلًا «أن اتحاد الطب الرياضي سيشارك في المعرض الرياضي الدولي بطرابلس خلال شهر ديسمبر الجاري بجناح للتوعية وترسيخ الثقافة الرياضية».