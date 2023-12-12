ملعب النهر يستقبل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة بعد تأجيل 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

تجرى، اليوم الثلاثاء، مباراة «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة، ضمن منافسات الأسبوع السادس للمجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» في تمام الرابعة والنصف عصرا على ملعب النهر الصناعي، ويراقبها ضوء عبدالله.

وتأجلت قمة العاصمة مرتين، قبل أن تقرر لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إقامتها اليوم الثلاثاء. وكان التأجيل الأول من السبت الماضي إلى الأحد، قبل أن يجرى إرجاء المباراة إلى يوم الثلاثاء، بعد ترحيلها 72 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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فريق المدينة يتصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، جاءت بفوزه في المباراة الأولى على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية فاز على فريق البشائر بهدف دون رد، وعلى الخمس بهدف دون رد، وعلى أساريا بهدفين دون رد، ويطمح في الجولة السادسة لتخطي ملاحقه الأهلي طرابلس برصيد 11 نقطة من ست جولات.

سجل فريق الأهلي طرابلس خلال الجولات السابقة

فريق الأهلي طرابلس، الساعي لاقتناص صدارة المجموعة، يدخل هذا الديربي وعينه على نقاطه الثلاث، حتى ينفرد بصدارة المجموعة، ورصيده 11 نقطة، جمعها من الفوز على الملعب الليبي بهدف دون رد، والتعادل مع الأولمبي دون أهداف، والفوز على السويحلي بهدف دون رد، والتعادل مع الاتحاد في «ديربي العاصمة» دون أهداف، والفوز على فريق البشائر بهدفين دون رد.

الجدول الصادر عن لجنة تنظيم المسابقات بشأن التأجيل الثاني لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)