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«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 01:51 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون
شعار بطولة أفريقيا للكرة الطائرة في مدينة مصراتة. (فيسبوك)
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تنطلق اليوم الثلاثاء بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة النسخة الأولى من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما، وتتواصل حتى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والمغرب ومصر والكاميرون.

الافتتاح بمباراتين، المباراة الأولى ستجمع منتخبي تونس مع مصر بداية من الرابعة مساء، ويعقبها مباراة ليبيا والكاميرون بداية من السادسة مساء.

- مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة.. الثلاثاء

وغدا الأربعاء، يتجدد الموعد مع مباراتي تونس أمام الكاميرون، وليبيا تواجه المغرب، ويشهد الخميس 14 ديسمبر مباراتين أيضا، المباراة الأولى تجمع تونس مع المغرب، ويعقبها مباراة مصر مع الكاميرون.

ليبيا تواجه تونس الجمعة المقبل
أما الجمعة 15 ديسمبر، المغرب تلتقي مصر، وليبيا تتباري مع تونس، والكاميرون راحة، على أن تجرى آخر المواجهات السبت 16 ديسمبر بمباراتين في الدور التمهيدي، المباراة الأولى المغرب تلتقي الكاميرون، ويعقبها مباراة ليبيا مع مصر، والأحد 17 ديسمبر راحة لكل الفرق.

تنطلق مواجهات نصف النهائي الإثنين 18 ديسمبر، بمباراتي الدور نصف النهائي، المباراة الأولى تجمع أول الترتيب مع رابع الترتيب، والمباراة الثانية تجمع المتحصلين على الترتيبين الثاني والثالث.

خريطة الأدوار النهائية نحو التتويج
أما الثلاثاء 19 ديسمبر، يلتقي الخاسران من المباراتين لتحديد الترتيب الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية، والفائزان يلتقيان في المباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية. يذكر أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى يمثلون أفريقيا في بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب.

مواجهات اليوم الأول في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بمدينة مصراتة. (فيسبوك)
مواجهات اليوم الأول في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بمدينة مصراتة. (فيسبوك)
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