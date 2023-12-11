  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 03:54 مساء
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية
تنويه لبرنامج «في التسعين» مع مؤيد إسكندر في الإطار الأيمن والمحلل الرياضي فتحي المولدي في الإطار الأيمن. (خاص - الوسط)
alwasat radio

في ظهور جديد لأحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، اليوم الإثنين، يناقش عددا من أبرز الموضوعات المطروحة على الساحة الرياضية الليبية خلال الفترة الراهنة.

ويحل ضيفا على حلقة «في التسعين» خبير القانون والمحلل الرياضي الشهير فتحي المولدي لتفسير وثائق حصرية ومهمة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة الليبي.

- اضغط هنا للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»

تنطلق حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت ليبيا، مع الإعلامي مؤيد إسكندر، ويكشف خلال الحلقة وثائق مهمة وحصرية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة.

أيضا من بين مناقشات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» يتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية واتحاد الكرة، فضلا عن تغطية مميزة بعد تألق ممثلي الكرة الليبية في الجولة الثالثة لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

استديو برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
استديو برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي

ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
كاريكاتير حليم - دعوات لوقف الحرب على غزة

كاريكاتير حليم - دعوات لوقف الحرب على غزة
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي

اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة

الحكومة اللبنانية تتضامن مع دعوات إضراب عالمي لوقف إطلاق النار في غزة
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت

الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت
هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»

مزاد في بروكسل على الرسم الأصلي لغلاف مجلد «أستيريكس وكليوباترا»
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا

الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 أيام

أبوعبيدة: مقاتلو كتائب القسام دمروا 180 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال 10 ...
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على النساء والفتيات

مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوبكر بن إبراهيم خلال استقباله للبهلول في رحلة علاج: رمز ليبي كبير
أبوبكر بن إبراهيم خلال استقباله للبهلول في رحلة علاج: رمز ليبي ...
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
المصري حامد وفا بطلا لشطرنج أفريقيا للشباب.. ومواجهة ثلاثية ليبية مع موريتانيا
المصري حامد وفا بطلا لشطرنج أفريقيا للشباب.. ومواجهة ثلاثية ليبية...
الزروق يستقبل رئيس الأكاديميات الأولمبية الأفريقية (صور)
الزروق يستقبل رئيس الأكاديميات الأولمبية الأفريقية (صور)
مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة.. الثلاثاء
مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا لناشئي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة ......
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس ......
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ملامح المستقبل
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ......
المزيد
اتحاد الكرة يعيد تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة محمد مسعود
اتحاد الكرة يعيد تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة محمد مسعود...
مدرب المنتخب الليبي لكرة السلة يركز على 4 أندية في اختياراته لـ14 لاعبا
مدرب المنتخب الليبي لكرة السلة يركز على 4 أندية في اختياراته......
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى ......
مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا لناشئي الكرة الطائرة.. الثلاثاء
مصراتة تتزين في اللحظات الأخيرة قبل استقبال بطولة أفريقيا ......
الزروق يستقبل رئيس الأكاديميات الأولمبية الأفريقية (صور)
الزروق يستقبل رئيس الأكاديميات الأولمبية الأفريقية (صور)...
المزيد