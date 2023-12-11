شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

في ظهور جديد لأحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، اليوم الإثنين، يناقش عددا من أبرز الموضوعات المطروحة على الساحة الرياضية الليبية خلال الفترة الراهنة.

ويحل ضيفا على حلقة «في التسعين» خبير القانون والمحلل الرياضي الشهير فتحي المولدي لتفسير وثائق حصرية ومهمة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة الليبي.

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تنطلق حلقة برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت ليبيا، مع الإعلامي مؤيد إسكندر، ويكشف خلال الحلقة وثائق مهمة وحصرية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة.

أيضا من بين مناقشات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» يتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية واتحاد الكرة، فضلا عن تغطية مميزة بعد تألق ممثلي الكرة الليبية في الجولة الثالثة لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

استديو برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)